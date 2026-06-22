Voor Henk ten Cate is het uitgesloten dat hij ooit nog bij de KNVB gaat werken. Volgens de oud-coach van Suriname is er te veel gebeurd tussen hem en de bond om nog een samenwerking rond Oranje aan te gaan.

Voor de reden tussen de slechte band van Ten Cate met de KNVB moeten we terug naar 2017. De trainer zou in dat jaar eigenlijk de hoofdcoach van het Nederlands elftal worden. Ten Cate vertelde dat er na gesprekken met technisch directeur Hans van Breukelen al een akkoord lag, totdat de KNVB plots een heel andere weg insloeg. De bond koos voor Dick Advocaat als hoofdtrainer en Ten Cate bleef met lege handen en een illusie armer achter.

Als Ten Cate bij de Oranjezomer de vraag krijgt of hij ooit weer in zou stappen bij Oranje, is zijn antwoord resoluut. "Nee, ik ben gestopt." De trainer was al gestopt voor hij als coach van Suriname werd aangesteld, maar dat was volgens hem een 'emotioneel dingetje'. "Ik heb niet meer de fiducie om bij Oranje nog trainer te worden. Daar is te veel voor gebeurd", schetst Ten Cate de situatie tussen hem en de KNVB.

Ten Cate krijgt zijn gelijk

De 71-jarige Ten Cate geeft ook nog een inkijkje in hoe het toen ging rondom zijn mislukte aanstelling. "Ik heb achteraf ook wel gelijk gehad. Maar ja daar schiet je weinig mee op. Er was al een akkoord en ik werd door iedereen gebeld. Maar Van Breukelen zei dat er nog wat besproken moest worden. Wat er precies besproken moest worden, daar ben ik nooit achter gekomen. Er is zelfs een persconferentie gehouden om mij te kielhalen, maar dat is voor hun net even verkeerd gegaan."

Volgens Ten Cate is de work richting de KNVB inmiddels weg. Van wraakgevoelens is er geen sprake meer bij de coach. "Het is geen wrok absoluut niet. Ik kijk naar Nederland en ik wil dat ze winnen."

De laatste klus van Ten Cate was die van trainer van het Surinaamse elftal. Het lukte de trainer niet om zich met het land te plaatsen voor het WK.

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