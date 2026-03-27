Henk ten Cate en Tjaronn Chery balen als een stekker dat Suriname het WK van aankomende zomer misloopt. 'Natio' ging onderuit tegen Bolivia (2-1) en is daardoor uitgesloten van deelname. Ten Cate en Chery balen vooral dat Suriname zo veel kansen op een resultaat miste.

Suriname moest van Bolivia winnen om het tegen Irak op te kunnen nemen in de strijd om een WK-ticket. De eerste van die twee taken lukte dus al niet. Een doelpunt van Liam van Gelderen was niet genoeg om de twee treffers van Bolivia ongedaan te maken. Suriname kreeg nog wel een aantal kansen op de gelijkmaker, maar die kwam er niet. Daardoor is de WK-droom van de Surinamers voorbij.

Henk ten Cate

Ten Cate baalt ook dat zijn ploeg de kansen niet pakte op een gelijkmaker of overwinning. "Het is jammer dat we de kansen misten die we kregen en de goals goedkoop weggeven. Dat is een beetje een samenvatting van de wedstrijd." Toch valt de trainer tegenover de NOS absoluut geen enkele van zijn spelers af. "Ik kan niemand iets verwijten. Ze hebben volle bak gas gegeven en tot het uiterste geknokt. En dat het dan niet lukt is triest, heel jammer."

Ook de pijntjes die zijn spelers hadden door de korte voorbereiding en het warme weer hielpen volgens Ten Cate niet mee. "Ik wil geen excuses zoeken, maar we raken sleutelspelers voor de wedstrijd en tijdens de wedstrijd al kwijt. Dat is niet ideaal." Toch denkt Ten Cate dat er muziek in de selectie van Suriname zit. "Ondanks de nederlaag put ik wel vertrouwen uit deze groep. Het zijn goede gasten die hoop hebben gebracht in de harten van het voetbalvolk." Ten Cate zal in de toekomst waarschijnlijk geen hoofdcoach van Suriname meer zijn.

Tjaronn Chery

Ook voor Chery is het afmaken van de kansen iets waar Suriname over bij zichzelf te rade moet gaan. "Als je de eerste helft zo veel kansen krijgt om te scoren en je laat dat na, dan wordt het lastig om die wedstrijd te winnen. We hadden die wedstrijd al eerder kunnen beslissen, dan is het heel zuur." De aanvoerder baalt als een stekker, omdat hij weet dat zijn ploeg Bolivia kan verslaan. "Wij zijn met onze kwaliteit beter dan zij, maar in dit soort wedstrijden zijn die kansen dodelijk."

Chery weet nog niet of de spelers van Suriname direct naar huis zullen vertrekken. Hij zit vooral nog met die gemiste kansen in zijn hoofd. "Dit soort wedstrijden ‘kill’ je ook als je 2-0 voor staat in de eerste helft. We hebben alles gegeven, maar het mocht niet zo zijn. We moeten alles laten bezinken. Dit is het einde en dat is niet lekker. Ik ben toch trots op al die gasten hier, alleen is het doodzonde dat we het WK niet kunnen geven aan alle mensen die achter ons stonden."