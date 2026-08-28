De loting voor de Champions League was donderdag niet alleen spannend voor PSV als club. Ook binnen de spelersgroep stond er iets op het spel. Guus Til en Sergiño Dest maakten vooraf namelijk een bijzondere weddenschap.

Wie de tegenstanders van PSV het beste wist te voorspellen, zou 500 euro winnen. Dest deelde hun voorspellingen via Snapchat.

Voorspellingen

Op de beelden die Dest plaatste, is te zien dat de twee PSV-spelers vooraf hun eigen lijstje hadden gemaakt met clubs die volgens hen uit de verschillende potten zouden worden gekoppeld aan PSV. Daarbij zette Dest onder meer Inter en Paris Saint-Germain in pot 1, Manchester United en Sporting in pot 2, Villarreal en Fenerbahçe in pot 3 en Viking en AEK in pot 4.

Til kwam met een andere voorspelling. Op zijn briefje stonden onder meer Inter en Barcelona, Club Brugge en AS Roma, Bodø/Glimt en Villarreal en Viking en Sabah FC.

€500 weddenschap CL-Draw tussen Til en Dest. Hoop dat Til wint! pic.twitter.com/hWij0k3LRJ — Jeroen (@JeroendvEHV) August 27, 2026

500 euro

De weddenschap was niet voor de eer. Het werd duidelijk dat er liefst 500 euro op het spel stond. Uiteindelijk bleek Til de weddenschap te hebben gewonnen. Dest hield zich vervolgens ook aan de afspraak. Op een volgend beeld is Til te zien terwijl hem het briefgeld wordt overhandigd.

Tegenstanders in de Champions League

De grap tussen Til en Dest speelde zich af rond een loting die voor PSV zelf uiteraard veel belangrijker was dan de 500 euro die tussen de twee spelers van eigenaar wisselde. De Eindhovenaren kregen acht tegenstanders toegewezen voor de competitiefase van de Champions League. PSV speelt thuis tegen Atlético Madrid, Club Brugge, Shakhtar Donetsk en Stuttgart. Op vreemde bodem wachten Real Madrid, FC Porto, RB Leipzig en Viking.

Daarmee krijgt PSV een paar absolute topaffiches voorgeschoteld. Vooral de uitwedstrijd tegen Real Madrid springt in het oog, terwijl ook Atlético Madrid een zware tegenstander is. Daar staan wedstrijden tegenover waarin de landskampioen op papier meer mogelijkheden heeft om punten te pakken, zoals thuis tegen Club Brugge, Shakhtar Donetsk en Stuttgart en uit bij het Noorse Viking.

Feyenoord

PSV is samen met Feyenoord de enige Nederlandse club in het hoofdtoernooi. Feyenoord kreeg onder meer Inter, FC Porto en Leipzig thuis en reist voor opvallende duels naar FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray en Viking. Een onderling duel tussen PSV en Feyenoord was bij de loting niet mogelijk, omdat clubs uit hetzelfde land niet aan elkaar gekoppeld konden worden.