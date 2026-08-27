Feyenoord gaat na een jaar afwezigheid weer in de Champions League spelen en dat is voor Tobias van den Elshout een bijzonder moment. Als kind keek hij altijd met zijn familie naar de loting, waar hij nu zelf ook deel van uitmaakt. Maar één tegenstander heeft voor zijn familie al helemaal een bijzonder verhaal. "Ik kwam daar ieder jaar. Ik kan er zo een tour geven."

"De familie-app ging direct los", lacht Tobias van den Elshout op een persmoment na de loting van de Champions League. Feyenoord is verbonden aan acht tegenstanders waarvoor voor de familie Van den Elshout een bijzondere bijkomstigheid was. "Mijn moeders naam staat in een van de stadions gegraveerd", vertelt het Feyenoord-talent luchtig.

Bijzonder verhaal in Barcelona

Van den Elshout vertelt net dat hij wel vaker een rondleiding heeft gedaan bij clubs van de tegenstanders van Feyenoord. "Bij FC Barcelona heb ik wel drie of vier keer een stadiontour gehad. Toen ik Barça zag, sprong ik wel even van mijn stoel. Dat is wel mooi. Mijn moeder staat gegraveerd in het stadion. Zij woonde in Barcelona en werkte in die stad. Dus de familie-app ging gelijk los", vertelt hij.

Het is een bijzonder verhaal dat de middenvelder vertelt. "Ze berichtte mij gelijk dat ik een ticket moest vrijhouden, omdat zij ook weer die kant op gaat. Ik hoop dat ik ook mijn naam mag achterlaten in het stadion", grapt hij. "Ik kan zelf ook prima een stadiontour geven in Camp Nou. Ze mogen me altijd bellen; dan ga ik dat doen. Ik zal de spelers van Feyenoord wel even een tourtje geven."

Aanvoerder van Feyenoord, Luciano Valente, zat naast hem en genoot zichtbaar van het verhaal. Ook hij droomde van Barcelona. "Het is allereerst een enorme droom dat je voor het eerst Champions League mag spelen. De loting is fantastisch, Barça springt er voor mij uit. Dat is echt een grote club, heel bijzonder. Dat zijn wedstrijden waar je van droomt."

Feyenoord in de Champions League