Pierre van Hooijdonk is niet alleen een oud-topspits, maar ook een man die zelden om een mening verlegen zit. De voormalige Oranje-international maakte naam als vrije trappenspecialist, UEFA Cup-held met Feyenoord en tegenwoordig als uitgesproken analist op tv. Dit moet je weten over Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk werd geboren op 29 november 1969 in Steenbergen. Hij groeide op bij zijn ouders Jan en Corrie, die hem opvoedden in Brabant. Zijn biologische vader is van Marokkaanse afkomst, maar die heeft Van Hooijdonk nooit gekend. Voor hem was Jan altijd zijn echte vader.

Liefdesleven

Privé kende Van Hooijdonk lange tijd stabiliteit. Hij had zo’n dertig jaar een relatie met Corina Wielaard. Samen kregen ze twee kinderen: dochter Fay en zoon Sydney. Die laatste trad in de voetsporen van zijn vader en schopte het eveneens tot profvoetballer. In 2023 zorgde dat zelfs voor een opvallend moment: Sydney scoorde twee keer tegen NAC Breda, terwijl zijn vader daar technisch commissaris was. Inmiddels heeft Van Hooijdonk een relatie met Elvira van Diemen.

Voetbalcarrière in vogelvlucht

De 46-voudig international is bekend door zijn voetbalcarrière. Hij begon bij VV Steenbergen, waarna RBC Roosendaal zijn eerste profclub werd. Echt doorbreken deed hij bij NAC Breda. In Breda groeide hij uit tot een doelpuntenmachine en lieveling van het publiek, wat hem een transfer naar Celtic opleverde. Ook daar liet hij zich meteen gelden. Met de Schotse topclub won hij de beker en maakte hij indruk met zijn goals.

Daarna volgde een avontuur in Engeland bij Nottingham Forest. Via Vitesse en het Portugese Benfica keerde hij uiteindelijk terug naar Nederland. De absolute piek van zijn loopbaan beleefde Van Hooijdonk bij Feyenoord. In 2002 werd hij de grote man in de UEFA Cup-campagne. In de finale tegen Borussia Dortmund scoorde hij twee keer en bezorgde hij de Rotterdammers de Europese prijs. Later pakte hij ook nog een landstitel met Fenerbahçe in Turkije. Na nog een periode bij NAC sloot hij zijn loopbaan af bij Feyenoord. Van Hooijdonk stond vooral bekend om zijn fenomenale vrije trappen.

Rel met Robin van Persie

Begin deze eeuw waren Pierre van Hooijdonk en Robin van Persie teamgenoten bij Feyenoord: de routinier en het grote talent. In 2002 botsten ze bij een vrije trap tegen RKC Waalwijk. Van Persie wilde hem nemen, maar specialist Van Hooijdonk had de bal al klaargelegd. Van Persie ging toch voor zijn kans. Resultaat? Een schot dat uit de hoek werd getikt door de keeper van RKC.

De relatie bleef daarna lang stroef. Op het WK 2014 haalde Van Persie nog eens hard uit naar Van Hooijdonk nadat de analist hem bekritisteerde: "Hij moet maar gaan golfen, hij zaait alleen onrust." Enkele jaren later zocht het duo elkaar op voor een verzoeningsgesprek. Volgens beiden is de spanning inmiddels al jaren verdwenen.

Van trainer naar tv-analist

Na zijn actieve carrière probeerde Van Hooijdonk het eerst in het trainersvak. Hij behaalde zijn diploma’s en werkte onder meer als assistent-bondscoach van Turkije onder Guus Hiddink. Ook was hij actief bij Jong Feyenoord/Excelsior en kort bij Jong Oranje. Toch bleek het trainersbestaan niet zijn definitieve pad. De uitgesproken Van Hooijdonk stapte over naar de media en groeide uit tot een vaste analist bij de NOS.

Relletjes en ophef

Dat uitgesproken karakter leverde Van Hooijdonk ook de nodige relletjes op. In 2023 beschuldigde hij Ajax-trainer Maurice Steijn in Studio Voetbal van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' tijdens diens periode bij NAC Breda. Die uitspraken zorgden voor flinke ophef. Steijn stapte naar de rechter, waarna Van Hooijdonk via de NOS excuses aanbood en tijdelijk niet op tv verscheen.

Commotie bij transfer Van Hooijdonk

Van Hooijdonk is op dit moment nog steeds hot. Onlangs ontstond er commotie rond zijn rol als technisch commissaris. Bij de transfervrije overstap van zoon Sydney naar het Portugese Estrela Amadora werd gesuggereerd dat Van Hooijdonk zich te veel met de deal had bemoeid en mogelijk financieel voordeel had. Dat zorgde opnieuw voor discussie rond zijn positie bij de club.

Eén ding is duidelijk: of het nu op het veld was of in de studio, Pierre van Hooijdonk zorgt zelden voor saaie momenten.