Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn allebei niet op hun mondje gevallen en daarom ook graag geziene gasten tijdens (voetbal)talkshows. Zondagavond liep het weer even uit de hand tussen de twee ex-topvoetballers tijdens een discussie over de nieuwe trainer van Ajax. Van der Vaart reageerde geïrriteerd na een opmerking over Telstar-trainer Anthony Correia.

Promovendus Telstar heeft het aardig op de rit in het eerste seizoen in de Eredivisie en dat is mede te danken aan trainer Correia. Nu AZ op zoek is naar een nieuwe hoofdcoach, denkt Van der Vaart dat de Alkmaarders er verstandig aan doen om een lijntje uit te werpen naar de Telstar-trainer. Van Hooijdonk doet er een schepje bovenop in NOS Studio Voetbal. "Waarom geen trainer van Ajax dan?", stelt hij, maar daar zit Van der Vaart niet op te wachten.

'Moet ik nu lachen?'

"Ajax vind ik nog net even een stap te ver", reageert Van der Vaart eerst nog serieus. "Dat vind ik een te grote club voor hem." Maar Van Hooijdonk pusht zijn vraag net zo lang door dat zijn collega-analist in de verdediging schiet. De voormalig speler van Feyenoord ziet naar eigen zeggen het verschil tussen AZ en Ajax 'helemaal niet'. "Dat is een grap? Moet ik nu lachen?", reageert Van der Vaart. "Ik vind het een goeie grap, als het een grap is." Maar Van Hooijdonk is bloedserieus en hamert erop dat hij het verschil 'echt niet snapt'.

Verschil tussen TOP Oss en Ajax

"Als jij het verschil tussen Ajax en AZ niet ziet, dan ga ik niet in discussie", vuurt Van der Vaart geïrriteerd terug terwijl het publiek in de studio geniet van het bekvechten tussen de twee voormalig Oranje-internationals. "Nee, maar ik zie wel het verschil tussen TOP Oss en Ajax. Ook niet altijd dit seizoen trouwens..." Van der Vaart heeft er duidelijk geen zin meer in, zucht die opmerking van Van Hooijdonk weg en probeert het rustig uit te leggen. "Minder druk, hij krijgt dan langer de kans bij AZ. Ik gun hem die stap van Telstar naar AZ, dat lijkt me ideaal. Dat is het enige wat ik zeg."