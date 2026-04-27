Voetbalclub NAC voelt zich genoodzaakt om op zijn website een bericht te plaatsen over oud-speler Pierre van Hooijdonk. Daarmee reageert de Eredivisie-club op een artikel in een voetbalblad. Dat bevat volgens NAC 'onjuiste feiten'.

De 56-jarige ex-spits Van Hooijdonk is geboren in het Brabantse Steenbergen en kwam van 1991 tot en met 1995 dik 100 wedstrijden uit voor NAC. In 2005, toen hij inmiddels ook de clubkleuren van onder meer Feyenoord, Benfica en Fenerbahce had verdedigd, streek hij wederom neer in Breda. Momenteel is hij technisch adviseur bij NAC.

Sydney van Hooijdonk

Het artikel waartegen NAC van leer trek gaat over de zoon van Pierre van Hooijdonk, Sydney van Hooijdonk. Volgens VI heeft de club een onderzoek geopend naar de transfer van Sydney van Hooijdonk van NAC naar het Portugese Estrela da Amadora. In het artikel wordt beweerd dat vader Van Hoodijonk zich actief bemoeide met die transfer en daarbij de technisch directeur niet raadpleegde. Dat riekt naar belangenverstrengeling. NAC kreeg geen transfersom voor de overgang.

VI schrijft in de reconstructie dat de speler een conflict had met NAC-trainer Carl Hoefkens. Vervolgens heeft pa Van Hooijdonk de transfer in gang gezet en de clubleiding buitenspel gezet. Aandeelhouders accepteren die gang van zaken niet.

Afstand

De club schrijft: "NAC betreurt de publicatie van een artikel op VI hedenochtend en neemt daar afstand van. Ondanks diverse pogingen de journalist mee te nemen in enkele achtergronden is initieel om 09.00 uur zonder onze uiteindelijke feedback een verhaal verschenen, waarin onjuiste feiten zijn gepubliceerd en vermeende bevestigingen en een intern onderzoek vanuit NAC worden gesuggereerd."

"Het standpunt van NAC is dat dit artikel in beginsel niet gepubliceerd had mogen worden in het kader van journalistieke grondbeginselen. De club beraadt zich op verdere stappen. Algemeen Directeur Remco Oversier stond al voor morgen (dinsdag) gepland als gastspreker in de podcast “Tikkie naar het Zuiden”. Daar zal de hele casus ter tafel komen. In dat kader sluit technisch adviseur Pierre van Hooijdonk ook aan."