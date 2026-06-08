Dick Advocaat vindt dat Feyenoord de verkeerde keuze heeft gemaakt met het ontslag van Robin van Persie. De adviseur van de Rotterdammers wijst vooral naar technisch directeur Dévy Rigaux en dat is niet de eerste keer sinds zijn aanstelling.

Advocaat is op dit moment in Curaçao ter voorbereiding op het aankomende WK voetbal. In Nederland is hij ook werkzaam als adviseur bij Feyenoord. De Rotterdammers brachten zondag naar buiten dat de club niet doorgaat met Van Persie als coach. Volgens de nieuwe technisch directeur Rigaux was het beter om het nieuwe seizoen te starten met een nieuwe trainer. Advocaat lijkt ook niet door te gaan als adviseur en een reden hiervoor lijkt ook de mindere band met de Belgische beleidsbepaler.

Tijdens een persconferentie twijfelde Rigaux al aan de toekomst van Van Persie en dat vond Advocaat ongepast. In de ogen van de adviseur zijn dit soort opmerkingen van de Belg 'belachelijk'. De routinier vindt dat de technisch directeur een 'veredelde hoofdscout is'. Advocaat vindt dat het aan de nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn is om over onderwerpen als de trainer te praten.

'Mannetje van 38 komt binnen bij grote Feyenoord'

Advocaat vindt het dan ook zeer onterecht dat Van Persie op straat is gezet. "Ach, dan gaan ze nu zeggen dat hij weinig punten heeft gehaald in de Europa League en minder dan de nummer twee normaal haalt in de Eredivisie. Joh, Feyenoord is tweede geworden. In de laatste fase van de competitie verloor hij onder grote druk geen wedstrijd meer. Champions League, dat zou moeten tellen. Dat heeft hij echt zelf bereikt", vertelt Advocaat tegenover Voetbal International.

Ook moet Rigaux het wederom ontgelden bij Advocaat. "Een mannetje van 38 dat bij Club Brugge een paar jaar als technisch directeur heeft gewerkt, komt binnen bij het grote Feyenoord, kent nog niemand en komt ineens met dit soort teksten? Dat had ook op een andere manier gekund. Die persconferentie is nog geen week geleden. Als hij niet verder wilde met Van Persie, had dat ook toen meteen bekendgemaakt kunnen worden." Advocaat denkt ook dat Rigaux en niet Eenhoorn achter het ontslag van Van Persie zit. Directeur Robert Eenhoorn belde bijvoorbeeld de adviseur niet voor het ontslag.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover