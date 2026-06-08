Het doek is gevallen voor Robin van Persie bij Feyenoord en dat komt verre van als een verrassing. Een dramatisch seizoen in Rotterdam is hem fataal geworden. Van Persie heeft dat aan zijn eigen mentaliteit te danken. Hij acteert nog altijd met de bravoure die hij als speler had en houdt ervan om blufpoker te spelen. Hij gokte en verloor. Nu krijgt hij te maken met de harde lessen van het trainerschap.

Robin van Persie zal met weinig blijdschap naar de eerste persconferentie van de nieuwe Feyenoord-directie hebben gekeken. Daarin spraken de directeuren weinig tot geen vertrouwen uit in hem. Wat dat betreft zal Van Persie vanaf zijn vakantieadres al wel door hebben gehad wat zou komen: zijn ontslag.

Directie had geen keus

De nog jonge trainer krijgt nu al snel te maken met de keiharde wetten van het topvoetbal, extra pijnlijk maakt het dat dit bij 'zijn' Feyenoord al zo gauw komt. Als clubicoon ontslagen worden brengt altijd iets droevigs met zich mee. Toch liet Van Persie de nieuwe directie geen enkele keus.

Van begin tot eind volgde hij zijn eigen pad en stak hij zijn kop hoog boven het maaiveld uit. Wie dan niet presteert, wordt genadeloos neergesabeld. Van Persie acteert als trainer nog altijd zoals hij als speler deed. Vol bravoure, niet bang voor wat anderen zeggen en vooral in zijn eigen straatje. Dat is goed, want daardoor durft hij beslissingen te nemen. Maar hij mist de ervaring om in te schatten wat de goede beslissing is. Want goede beslissingen nam hij maar nauwelijks in dienst bij Feyenoord.

Fouten Van Persie

Dat zag je in de aanvoerderskwestie, het B-team in de Europa League, het keepersdilemma en de ruzie met (top)spelers. De giftige cocktail van beslissingen zorgde ervoor dat Feyenoord gauw terrein verloor op de ranglijst, het kampioenschap uit het oog verloor en ondanks een dramatische concurrentie lang moest vechten om Champions League-voetbal. Van Persie bleek niet de stabiele trainer te zijn die Feyenoord wel even door de storm zou trekken.

Om de meubelen in De Kuip te redden werd wonderdokter Dick Advocaat gehaald, Van Persie had respect voor hem en luisterde wél naar zijn oude trainer. Maar dat hij hetzelfde volgend seizoen zou kunnen presteren, is een illusie. Daar is hij niet klaar voor.

Bovendien had het nooit gewerkt met de huidige directeuren. Van Persie werkt nog het liefst alleen zijn kleine team en Advocaat, maar zou Devy Rigaux nooit dichtbij dulden zoals hij dat bij Kees van Wonderen ook niet zag zitten. Die samenwerking zou een groot treinongeluk worden.

Simpele rekensom directie

Feyenoord heeft simpelweg niet geleverd wat Eenhoorn en Rigaux als basis willen hebben om op te bouwen komende jaren. Had Feyenoord in een ander seizoen gespeeld waren ze nooit tweede maar maximaal vierde geworden. Te weinig, vinden de nieuwe directeuren.

De hoofdverantwoordelijke daarvoor is Van Persie, zo simpel kan een rekensom soms zijn. Van Persie was niet de trainer voor Feyenoord, hoe graag iedereen dat ook had gewild. Advocaat had hem graag bijgestaan volgend jaar, maar ook dat had er potsierlijk uitgezien. Een trainer met zijwieltjes past niet bij een topclub. De directeuren leggen de lat hoger, verwachten meer en daarbij hoort een topcoach. Van Persie was een topspeler, maar nog geen topcoach. Die gaat nu gezocht worden.

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