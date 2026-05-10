Voor ex-topvoetballer Wesley Sneijder is Moederdag niet per se een feestdag. Eerder is het een gedenkdag, want de moeder van de voormalig speler van onder meer Ajax en Inter is in 2023 overleden. Ook de broer van Sneijder haalt deze zondag herinneringen op aan hun geliefde en dierbare moeder, Sylvia Sneijder.

Sylvia Sneijder-Thiele kreeg in Nederland bekendheid doordat zij vaak zichtbaar was rondom de voetbalcarrière van haar zoon en zijn broers Jeffrey en Rodney Sneijder. Sylvia stond bekend als een warme en betrokken moeder binnen de hechte familie Sneijder. In 2022 werd bekend dat zij ernstig ziek was; aanvankelijk werd gesproken over een longtumor en later over kanker waarvoor zij behandelingen onderging.

In juli 2023 overleed Sylvia op 59-jarige leeftijd. Wesley en andere familieleden deelden emotionele berichten op sociale media, waarin zij haar omschreven als liefdevol, grappig en enorm belangrijk voor de familie.

Hart

Sneijder heeft in een Instagram-story een ontroerend kaartje geplaatst. Daarop staat, naast een foto van zijn moeder, dit: "Fijne moederdag. Vandaag voelt anders zonder jou. Maar geen dag gaat voorbij zonder dat ik aan je denk. Alles wat jij mij hebt meegegeven draag ik elke dag met me mee. Je liefde, je kracht en je warmte blijven voor altijd onderdeel van wie ik ben. Fijne moederdag mam. Ik mis je. Voor altijd. Voor altijd in mijn hart."

Rodney Sneijder

Rodney Sneijder, ex-profvoetballer die in dienst was van onder meer FC Utrecht en Almere City, heeft eveneens op zijn socials een bericht geplaatst over Sylvia. Er staat: "Niet meer hier maar voor altijd mijn lieve mooie moedertje. Fijne Moederdag daarboven, ik hou zielsveel van je. Heel veel sterkte aan iedereen die vandaag zijn of haar moeder moet missen. En voor iedereen die zijn of haar moeder nog heeft: zet haar vandaag maar extra in het zonnetje en geniet ervan!"

Football Island

Wesley Sneijder deed mee aan het eerste seizoen van Football Island, een realityshow op Videoland. Winnaar werd oud-bondscoach Frank de Boer. Na ruim een week op het onbewoonde eiland trok de ex-verdediger uiteindelijk aan het langste eind. Hij kroonde zich tot winnaar van het populaire programma en mocht de felbegeerde trofee mee naar huis nemen. Onder anderen Mike Obiku, Tom Beugelsdijk en Ryan Babel moesten eerder hun meerdere al erkennen in de oud-international.

