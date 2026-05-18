Met het einde van de Eredivisie dit seizoen kwam er ook een definitief einde aan het praatprogramma Studio Voetbal van de NOS. In de laatste uitzending blikten de analisten terug op de afgelopen jaren. Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk konden het niet laten om een kleine sneer uit te delen naar het programma zelf én de concurrentie.

Het kwam eind vorig jaar als donderslag bij heldere hemel. De publieke omroep, en dus ook de NOS, moest bezuinigen en besloot dat Studio Voetbal van de buis zou verdwijnen. Het praatprogramma was maar liefst 24 jaar op televisie en maakte bijna duizend uitzendingen. Ex-topvoetballers Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk waren als vaste analisten vaak bij de show te zien. Zij namen allebei op toepasselijke wijze afscheid van het programma.

'Dat is eigenlijk wel lekker'

Bij de intro van het programma kondigde presentator Sjoerd van Ramshorst al aan dat het de laatste is. Vervolgens werd de kijker in een sneltreintempo meegenomen langs de afgelopen jaren. De analisten van dienst zagen echter ook wel wat voordelen van het stoppen van het programma. Dat bleek op Instagram.

In de stories van het officiële account van NOS Sport blikken de mannen één voor één terug. Theo Janssen ziet het vooral als iets positiefs voor het thuisfront. "Ik had het met mijn vrouw erover toen ik hier naartoe reed, en die zei 'zondag ben je eindelijk weer thuis' dus dat is ook wel lekker eigenlijk", grapt het Vitesse-icoon, die toch ook wel baalt. "Zuur natuurlijk, het is vreemd dat het stopt. Ze moeten iets verzinnen, want het kan niet zo stoppen. Heel zuur."

Toepasselijk einde

Ook Van Hooijdonk, wiens verschillende bijdragen vaak op kritiek konden rekenen, baalt dat de show stopt. "Ontzettend jammer dat het voorbij is, omdat ik ook veel feedback krijg dat er veel mensen kijken. Als het programma niet loopt zou ik het wel kunnen snappen, maar dat is niet het geval", meent Pi-Air, die vervolgens nog een sneer uitdeelt naar de concurrenten. "Er zijn niet heel veel serieuze voetbaltalkshows in Nederland, zeker niet op het open net."

Van der Vaart reageert wat luchtiger op het stoppen van de show. "Ik ben emotioneel en krijg er echt kippenvel van", vertelde hij met een knipoog op Instagram. Ook op het absolute eind van het programma haalt hij een grap uit. Frank Heinen, die wekelijks de afsluitende rubriek Het Slotoffensief maakte, is ziek en kon er niet bij zijn. "Niet bij de laatste uitzending?", vraagt Van der Vaart zich af. "Dat past dan wel weer bij dit programma. Het gaat als een nachtkaars uit."

