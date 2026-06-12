Lieke Martens deelde twee maanden geleden zeer verdrietig nieuws nadat haar tweede zwangerschap niet goed was verlopen. Daarna besloot ze tijd te nemen voor haar gezin om samen het grote verlies te verwerken. Vrijdag kwam de ex-topvoetbalster met een nieuwe update. Ze is nog altijd gebroken, maar beseft nu extra goed wat de belangrijke dingen in het leven zijn.

Martens is al sinds 2018 samen met oud-keeper Benjamin van Leer. Afgelopen jaar vierden ze nog de geboorte van zoontje Lowen. Begin dit jaar meldde de voormalig Oranje Leeuwin opnieuw zwanger te zijn van een zoontje, maar de zwangerschap verliep helaas niet goed. Zoontje Eden overleefde de zwangerschap niet, maar wordt door de oud-voetballers voor altijd meegenomen in hun hart.

Openhartig

Op Instagram laat de 33-jarige Martens op vrijdag weten hoe het met haar gaat. "We waren zo gelukkig. Benjamin en ik hadden net een jaar eerder ons zoontje Lowen gekregen en keken er enorm naar uit om een ​​gezin van vier te worden. Ik was zwanger van ons tweede kindje, Eden. Ik voelde hem al bewegen in mijn buik. Alles leek goed te gaan. Toen kregen we slecht nieuws: "De zwangerschap is niet goed verlopen", begint ze in een zeer openhartig bericht.

"Omdat ik al 24 weken zwanger was, moest ik bevallen", vervolgt Martens. "Na zijn geboorte hebben we afscheid van hem moeten nemen. Eden is gecremeerd en is nu bij ons thuis. Hij zal altijd ons tweede kindje blijven. Hij hoort bij ons gezin. Nog elke dag denken we aan hem."

Zowel Martens als Van Leer heeft nog altijd veel last van emoties. "Het verdriet is groot. Natuurlijk. Het toekomstbeeld van een gezin van vier viel ineens weg", licht ze daarover toe. Toch proberen ze gewoon om weer door te gaan. "Benjamin en ik proberen elke dag weer een manier te vinden om verder te gaan."

Steun

Steun vinden ze in zoontje Lowen. "Zijn lach, zijn energie, de manier waarop hij zich ontwikkelt." Het grote verlies heeft de ogen van Martens geopend. "Sinds Eden besef ik meer dan ooit dat liefde, gezondheid en geluk het allerbelangrijkste zijn. Materiële dingen betekenen voor mij veel minder dan vroeger. Ik zou alles ruilen voor een gezond kind."

"Hoe verdrietig deze periode ook is, Benjamin en ik proberen iedere dag opnieuw vooruit te kijken. Stap voor stap. Met Eden in ons hart en Lowen aan onze hand en met de wetenschap dat liefde uiteindelijk het belangrijkst blijft", besluit Martens. In de reacties stromen de steunbetuigingen binnen. Onder meer oud-collegas Shanice van de Sanden en Kelly Zeeman steunen Martens.

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