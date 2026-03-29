Lieke Martens en haar man Benjamin van Leer hebben zondag verdrietig nieuws gedeeld. Het stel maakte onlangs bekend dat zij een tweede zoontje verwachtten, maar de zwangerschap is niet goed verlopen, deelde de oud-voetbalster "met intens verdriet" in haar Instagram Stories.

"Onlangs deelden wij het blijde nieuws dat wij een tweede zoontje verwachtten. Met intens verdriet moeten wij nu laten weten dat de zwangerschap niet goed is verlopen en dat wij ons zoontje zijn verloren. Dit verlies raakt ons enorm diep. Als gezin nemen wij graag de tijd en ruimte om dit te verwerken en een plek te geven. Dank voor jullie begrip en steun hiervoor", laten Lieke en Benjamin weten.

Zoontje Lowen

Martens en Van Leer zijn sinds 2023 getrouwd en hebben sinds 2018 een relatie. Vorig jaar kregen zij hun eerste kind samen: Lowen, een zoontje. Eerder deze maand onthulde Martens nog het geslacht van de tweede baby. Martens en Van Leer zouden opnieuw een jongetje krijgen.

Martens nam in 2025 afscheid van haar topsportcarrière. Ze begon haar profcarrière bij Heerenveen en VVV-Venlo. Daarna kwam ze via België, Duitsland en Zweden in 2017 terecht bij FC Barcelona. In 2022 maakte ze de overstap naar PSG. Na haar zwangerschap van Lowen speelde ze geen wedstrijd meer voor de club. Toen haar contract afliep besloot ze te stoppen met de sport. Haar grootste mondiale succes boekte ze in 2017, toen ze met het Nederlands elftal het EK won. In 2019 reikte ze met de Oranje Leeuwinnen tot de WK-finale. In dat jaar werd ze ook verkozen tot beste voetbalster ter wereld.

Inmiddels is Martens dus niet meer op het veld te bewonderen, maar zet ze zich nog altijd in voor de vrouwenvoetbalwereld. Enkele weken geleden sprak ze in het Rijksmuseum tijdens het zogeheten 'Captains Dinner' met technisch directeuren en aanvoerders over de huidige staat van het vrouwenvoetbal. "De afgelopen jaren is dat alleen maar beter aan het worden, maar ik denk dat we nog steeds stappen moeten maken naast het voetbal", vertelde ze aan Sportnieuws.nl.

Benjamin van Leer is een oud-keeper

Overigens verdiende ook Van Leer zijn sporen in de voetbalwereld. Hij keepte voor onder meer PSV, Roda JC, Ajax en NAC. Inmiddels houdt hij zich bezig met vastgoed. Hij verkoopt huizen aan de Spaanse Costa del Sol.