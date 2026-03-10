Ex-topvoetbalster Lieke Martens heeft de sport nog niet helemaal de rug toegekeerd. Na haar pensioen blijft ze betrokken bij het vrouwenvoetbal in een andere rol en dat is heel belangrijk volgens de voormalig Oranje Leeuwin. "Ik denk dat we nog steeds stappen moeten maken."

Martens was maandag aanwezig bij het ‘Captains Dinner’ in het Rijksmuseum. Daar sprak ze met technisch directeuren en aanvoerders over het huidige vrouwenvoetballen en de ontwikkeling die de sport doormaakt. Volgens de 33-jarige is er namelijk nog winst te behalen in de populariteit van het vrouwenvoetbal en daar zet ze zich graag voor in.

'Hoe gaan we het aantrekkelijker maken?'

"Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat het niveau van het vrouwenvoetbal steeds blijft groeien", vertelt Martens aan Sportnieuws.nl. "De afgelopen jaren is dat alleen maar beter aan het worden, maar ik denk dat we nog steeds stappen moeten maken naast het voetbal. Dat betekent het commerciële: hoe gaan we het aantrekkelijker maken? Maar misschien wel de kracht die het vrouwenvoetbal heeft, het toegankelijke, blijven behouden, waardoor meer mensen willen komen en je meer connectie hebt met degenen die op het veld staan. Wij hebben heel ander pubiek dan bijvoorbeeld mannenvoetbal."

Maar er wordt ook gekeken naar punten die overgenomen kunnen worden uit het mannenvoetbal. "Dat is vanavond besproken." Eén van die dingen is ervoor zorgen dat alle wedstrijden voor volle tribunes worden gespeeld. "Hoe ga je die mensen naar het stadion krijgen? Hoe krijg je die echte fans en nog meer mensen enthousiast voor het vrouwenvoetbal?" Daarin is volgens haar nog veel te behalen. "Zeker voor de Eredivisie Vrouwen."

Einde carrière

Martens heeft zelf in het buitenland ervaren hoe haar grote clubs als FC Barcelona en Paris Saint-Germain hebben geïnvesteerd in de populariteit van het vrouwenvoetbal. Ze groeide er uit tot voetbalicoon en nam na de geboorte van haar zoon Lowen afscheid van haar topsportcarrière.

Andere rol

"Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de flexibiliteit die ik nu heb heel erg omarm", zegt ze daarover. "Ik heb alles gegeven voor het vrouwenvoetbal, tot aan het laatste wat ik in me had. En nu voel ik dat ik een andere rol in zou kunnen nemen richting het vrouwenvoetbal."

"Ik ben van nature geen coach. Ik ben niet iemand die op het veld nog heel veel ambities heeft, maar denk wel dat ik maatschappelijk dingen bij kan dragen", legt ze uit. "Die noodzaak voel ik ook en dan is zo'n avond als vandaag heel belangrijk om daar aandacht aan te schenken."