FC Twente leek lange tijd de eerste Nederlandse club te worden die dit seizoen naast een plek in de Europese hoofdfase zou grijpen. Na de nederlaag in eigen huis tegen Qarabag FK (0-1) stond de ploeg van Joseph Oosting voor een lastige opgave, maar in Azerbeidzjan rechtte FC Twente knap de rug. Na een verlenging werd Qarabag met 1-4 verslagen, waardoor de Tukkers met een totaalscore van 2-4 alsnog de competitiefase van de Conference League bereikten.

Voor FC Twente van trainer John van den Brom was de opdracht na de 1-0 nederlaag een behoorlijk karwei, maar ze kregen vlak voor de aftrap ook nog slecht nieuws te verwerken. De selectie zat midden in hun warming-up, toen de spelers plots naar binnen moesten. Een stevige onweersbui boven Bakoe dwong de Noorse scheidsrechter om beide teams naar binnen te sturen.

FC Twente schoot direct uit de startblokken. De Tukkers zetten vanaf de aftrap veel druk en creëerden al snel de eerste kansjes. Het vizier stond echter nog niet op scherp bij Sondre Orjasaeter. De aanvaller verlengde deze week zijn contract tot de zomer van 2031, waarmee FC Twente onder meer een concreet bod van een vooralsnog onbekende Portugese club van tafel veegde. De eerste échte kans was voor Daouda Weidmann, die van grote afstand kiezelhard op de lat schoot.

Deksel op de neus

FC Twente kende een uitstekende eerste helft, maar werd in het tweede bedrijf meermaals verrast door de thuisploeg. Kady Borges werd in de 59e minuut uitstekend in de diepte gestuurd en bleef enorm koel oog in oog met Lars Unnerstall: 1-0. Daarmee werd het eeuwenoude gezegde maar weer eens bewezen: als je zelf niet scoort, dan valt het doelpunt aan de andere kant. Daarmee leek Europees voetbal voor FC Twente een onhaalbare missie te worden.

FC Twente geeft niet op

In de slotfase van de wedstrijd had FC Twente de hoop echter nog lang niet opgegeven. John van den Brom bracht Lucas Vennegoor of Hesselink en Marko Pjaca en dat bracht de ploeg nieuwe energie. FC Twente kreeg al wat grote kansen, maar in de 80e minuut was het dan wel raak. Een uitstekende voorzet van Lucas Vennegoor of Hesselink werd fraai teruggelegd door Wout Weghorst, waarna Pjaca binnenschoot: 1-1.

Verlenging afgedwongen

In de allerlaatste minuut van de wedstrijd leek iedereen in De Grolsch Veste zich al te hebben neergelegd bij een Europees seizoen zonder verre uitreizen. Max Bruns weigerde zich daar echter bij neer te leggen. De verdediger dook op bij een scherp aangesneden voorzet en werkte de bal snoeihard tegen de touwen: 1-2. Even was het nog afwachten of de treffer wegens buitenspel zou worden afgekeurd, maar daar was geen sprake van. Zo sleepte FC Twente in extremis een verlenging uit het vuur.

Weghorst doet het voor FC Twente

In de verlenging van FC Twente maakte uitgerekend Wout Weghorst de belangrijke 3-1. Het werd nog even spannend vanwege een eventuele handsbal van Thomas van den Belt, maar die werd niet gegeven. Weghorst kreeg de afgelopen bakken kritiek op zijn tegenvallende prestaties, maar hij maakte een enorm belangrijke treffer waarmee FC Twente op pole position stond voor de competitiefase van de Conference League.

In de verlenging speelde Weghorst opnieuw een hoofdrol. De spits kreeg een tik op zijn borst van een speler van Qarabag, die daarvoor zijn tweede gele kaart en dus rood ontving. Toen beide spelers weer overeind kwamen, sprak de blik van Weghorst boekdelen. Hij riep zijn tegenstander nog iets na en kon vervolgens een veelbetekenende knipoog richting zijn ploeggenoten niet onderdrukken. Uiteindelijk gooide Younes Taha de wedstrijd definitief in het slot: 1-4 (2-4 over twee duels).

Overige Nederlandse clubs in Europa

PSV en Feyenoord plaatsten zich door de eerste en tweede positie in de Eredivisie vorig seizoen rechtstreeks voor de Champions League. AZ deed dat als winnaar van de KNVB Beker voor de Europa League. Naast FC Twente, dat in de Europa League begon en in de voorronde meteen werd uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencvaros, zaten ook Ajax en NEC in de voorrondes.

NEC schakelde in de Champions League Olympiakos uit, maar verloor kansloos van Bodo/Glimt. De Nijmegenaren zakken af naar de hoofdfase van de Europa League. Ajax staat op de drempel van de Conference League. De Amsterdammers wonnen op bezoek bij FC Sion al met 4-2 en kunnen het donderdag in Amsterdam afmaken.