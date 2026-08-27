Ajax heeft zich met een spectaculaire zege wijze gekwalificeerd voor de groepsfase van de Conference League. Nadat er wederom moeizaam werd begonnen tegen FC Sion, liep Ajax na rust ver uit op de Zwitsers: 5-3. Daarmee zit de naam van Ajax vrijdag dus in de koker tijdens de loting.

In aanloop naar het tweede duel met FC Sion leek de wedstrijd eigenlijk al een formaliteit. Aangezien Ajax in Zwitserland al met 4-2 had gewonnen, leek niks de groepsfase van de Conference League nog in de weg te kunnen staan. Toch had de formatie van trainer Míchel, net als in Zwitserland, het in de eerste helft opnieuw lastig.

De wedstrijd begon nog uitstekend voor de thuisclub. Na een corner lag de bal al binnen een minuut in het Zwitserse doel. Youri Baas kopte gericht raak en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. Lang hield de voorsprong echter niet stand. Na 19 minuten was het Botelli die de stand weer gelijk bracht. Na een halfuur leek Abdellah Ouazane de Amsterdammers opnieuw op voorsprong te zetten, maar daar ging een streep doorheen.

Pingpongwedstrijd

De eerste helft oogde uiteindelijk meer als een soort pingpongwedstrijd. Na de afgekeurde treffer was het weer de beurt aan Sion om aan te vallen. Na een niet al te moeilijk schot grabbelde Marc ter Stegen, waarna Botelli zijn tweede binnenschoot en de spanning helemaal terugbracht.

Toch hield ook die voorsprong geen stand. Twee minuten later schoot aanvoerder Davy Klaassen met een prachtig schot de gelijkmaker binnen. Op slag van rust werd het ook nog 3-2. De nieuwe publiekslieveling Tolu schoot snoeihard raak.

Sterke slotfase

Na rust oogde Ajax een stuk sterker. Via een flitsende actie aan de linkerkant met Julian Brandt en Ouazane kwam de bal bij Tolu. Hij schoot voor de tweede keer binnen en leek de wedstrijd in de tas te hebben gegooid. Vlak daarna maakte invaller Oliver Edvardsen er ook nog 5-2 van.

Met 20 minuten op de klok mocht ook de peperdure Marcos Leonardo binnen de lijnen komen. Hij zag dus hoe concurrent Tolu het uitstekend deed, maar kon zelf opnieuw geen potten breken. In het restant kregen beide clubs nog een aantal kansen, maar gescoord werd er lang niet meer. Pas vlak voor tijd kwam het slotakkoord van Sion: 5-3. Botelli maakte een hattrick.

Loting

En zodoende plaatst Ajax zich dus voor de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi. Op vrijdag weten de Amsterdammers waar ze aan toe zijn. Dan zal de loting uitwijzen welke 6 affiches er de komende tijd gespeeld zullen worden. Ook FC Twente zit dan in de koker. Zij wonnen na verlenging nipt van Qarabag.