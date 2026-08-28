Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod naar aanleiding van het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur afgelopen zondag. Dat heeft de club vrijdag bekendgemaakt.

De Eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord werd zondagmiddag tijdelijk stilgelegd na een opvallend incident. In de twaalfde minuut staken meegereisde Feyenoord-supporters massaal vuurwerk af. Een deel daarvan belandde in de thuisvakken, waarbij meerdere supporters gewond raakten. De politie en Feyenoord startten een onderzoek naar het incident.

Tientallen mensen in beeld

Nu is daar meer duidelijkheid over en zijn er volgens de club tientallen mensen in beeld die mogelijk een stadionverbod krijgen. Het proces om de gezichten op de beelden te matchen met de pasfoto's van de uitkaarthouders is volgens Feyenoord nog in volle gang. Voor de bewuste personen geldt dat hun uitkaart wordt ingenomen, ze een lokaal stadionverbod krijgen en bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod.

Onder degenen die zullen worden geweerd, zitten niet alleen personen van wie is vastgesteld dat zij daadwerkelijk vuurwerk of fakkels hebben afgestoken. Het gaat ook om mensen van wie op de bestudeerde camerabeelden duidelijk zichtbaar is dat zij medeplichtig zijn. Bijvoorbeeld door te coördineren of een van de grote vlaggen langdurig omhoog te houden, met als doel om de daders onzichtbaar tot hun acties te laten overgaan.

Bivakmutsen

Verder zitten er mensen tussen van wie is komen vast te staan dat zij rond de actie met bivakmutsen rondliepen in het Feyenoord-vak. Het op tribunes dragen van gezichtsbedekkende kleding is verboden, onder meer op basis van de geldende KNVB-standaardvoorwaarden.

Er vielen zeven gewonden bij het geweld in het stadion. SC Cambuur heeft aangifte gedaan. De politie liet eerder vrijdag weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. Feyenoord liet eerder al weten vanwege de ongeregeldheden geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels met NEC en PEC Zwolle.

Geen uitsupporters

Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club tegen NEC en PEC Zwolle. Donderdag werd bekend dat er vooralsnog geen extra maatregelen komen rond de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag, zondag in Rotterdam.