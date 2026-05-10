Zondag is Moederdag en ook voor Sylvie Meis (48) is en blijft dat een bijzondere dag. De voormalige vrouw van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart is immers moeder van voetballer Damián van der Vaart, die bij Jong Ajax speelt. In een ontroerend berichtje belicht ze hun innige band.

In april mocht Meis, die voor haar carrière vooral in Duitsland vertoeft en daar vaak op televisie is te zien, 48 kaarsjes uitblazen. Op haar socials liet ze weten dat ze uitstekend in haar vel zit en volop van het leven geniet. "Daar gaan we… 48 rondjes om de zon", schreef ze. "Nog steeds sterk, nog steeds dapper, nog steeds mezelf. Ik voel me vandaag zo dankbaar voor het leven, voor de liefde om me heen en voor de vriendschappen die me dragen."

Damián van der Vaart

En over liefde gesproken: een grote bron daarvan is haar voetballende zoon, Damián van der Vaart. Op Moederdag 2026 staat ze uitgebreid stil bij zijn rol in haar leven. En uiteraard is er ook aandacht voor haar eigen moeder. Op Instagram toont ze foto's waarop moeder en zoon glunderend poseren, zowel in het heden als via foto's van vroeger.

Emotioneel

"Vandaag ben ik een beetje extra emotioneel", schrijft de in Breda geboren presentatrice. "Dankjewel, Damian, dat je me moeder hebt gemaakt. Er is geen titel ter wereld die meer voor me betekent dan jouw moeder zijn. Het is elke dag weer een bron van trots om je te zien opgroeien tot zo'n fantastische jonge man. Hoe groot je ook wordt, het hart van een moeder blijft voor altijd verbonden."

"En een fijne Moederdag aan mijn prachtige moeder, die me liefde, veerkracht en vriendelijkheid heeft geleerd door gewoon zichzelf te zijn. Alles wat ik vandaag ben, is met jou begonnen. Vandaag stuur ik alle moeders liefde, in elke vorm, elk verhaal, elke soort liefde."

Playmate van het jaar

In haar story's deelt Meis overigens beelden van hele andere zaken. Ze was dit weekend aanwezig bij het gala rondom de award 'Playmate van het jaar'. Bild deed daar ook verslag van en schreef er een stukje over met als kop: "Avond van de sterke vrouwen." Meis wordt in het artikel belicht en dat is voor haar de aanleiding om een screenshot van het blad te tonen.

