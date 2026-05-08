Sylvie Meis is in Nederland natuurlijk erg bekend, maar haar status in Duitsland is nog een stuk groter. Daarom mag de ex-vrouw van Rafael van der Vaart ook vaak opdraven bij diverse shows. Woensdag maakte ze een bijzondere dag mee tijdens een gala-avond, al vertelde ze daar wel dat ze één ding 'nooit zal doen'.

De afgelopen tijd pendelde Sylvie Meis veel tussen haar geboorteland Nederland, en haar huis in Duitsland, waar ze al jaren woont. Om ook eens haar familie te zien, en een wedstrijd van zoon Damián van der Vaart te bezoeken, was ze voor even weer terug. Maar nu ze weer terug is bij onze Oosterburen maakt ze meteen een bijzondere avond mee.

Bijzonder gala

Heel Duitsland was donderdagavond in de ban van het Gala für Playmate. Dat is een soort uitverkiezing waar jaarlijks de populairste vrouw wordt gekozen in samenwerking met de Playboy. Opmerkelijk genoeg vond het plaats in een casino in de plaats Baden-Baden en de Nederlandse inbreng in het zuidwesten van Duitsland kwam van Meis.

De 48-jarige Meis kreeg zelfs de eer om als presentatrice de hele avond aan elkaar te praten. En dat ging haar behoorlijk goed af. Op haar eigen Instagram deelt ze diverse stories van de bijzondere avond die ze heeft beleefd. Na enkele uren in de maquillage, en met een stralende jurk aan, begon ze vervolgens aan een diner. Daarna stond de uitreiking van de awards op het programma.

'Dat zal ik nooit doen'

"Vanavond was het een iconische avond in het mooiste casino van de wereld", liet Meis na afloop optekenen aan Bunte. "De Duitse Playboy is natuurlijk ook legendarisch. Daarnaast omring ik mij maar al te graag met beeldschone vrouwen en die waren er hier genoeg. Het was een enorme eer om alweer voor de tweede keer deze avond te mogen leiden."

Ondanks dat de 48-jarige Meis het gala van Playboy met alle plezier presenteert, is er één ding dat ze in ieder geval 'nooit van plan is'. Als het Duitse Bild aan haar vraagt of ze zelf ooit eens volledig naakt in het tijdschrift zal verschijnen, antwoordt Meis stellig dat zoiets nooit zal gebeuren. Maar op basis van het gala in Duitsland blijken er in ieder geval genoeg vrouwen te zijn die daar wel voor open staan.

