Rafael van der Vaart verbaast zich niet over het feit dat Cristian Chivu in zijn eerste volledige seizoen als trainer van Inter meteen kampioen van Italië is geworden. Zijn voormalig ploeggenoot bij Ajax was volgens de Nederlandse ex-topvoetballer altijd al een leider.

Chivu (45) is de eerste Roemeen die de Italiaanse titel pakt. Diverse Inter-legendes feliciteerden hem, net als oud-ploeggenoten zoals Van der Vaart. Hij stelt dat Chivu's leiderschapskwaliteiten al duidelijk waren toen ze samen bij Ajax speelden. "Het is fantastisch voor hem", zegt Van der Vaart over Chivu in gesprek met Gazeta Sporturilor.

'Hij was altijd al een leider'

"Ik denk dat hij een moeilijke start had, voor zover ik me herinner. Als je het kampioenschap wint, is dat iets speciaals, zeker met zijn club (Chivu speelde als verdediger jarenlang voor Inter, red.). Ik vind het altijd mooi als spelers ergens spelen en dan ook succesvol zijn bij diezelfde club. Het is fantastisch. Ik had verwacht dat hij zo'n coach zou worden, want hij was altijd al een leider."

Toen Chivu bij Ajax kwam, was hij nog heel jong. "Ik herinner me dat hij in de eerste wedstrijden een rode kaart en veel gele kaarten kreeg. Hij was al op jonge leeftijd een leider. Ik denk dat dit het juiste moment voor hem is. Ik ben niet verrast door wat Chivu heeft gedaan. Ik denk dat hij precies weet wat een speler nodig heeft en wat een speler wil. Hij is een fantastisch persoon."

Volgens Van der Vaart begrijpt Chivu de spelers en andersom, omdat de Roemeen zelf ook jarenlang op hoog niveau actief was. "Ik denk dat die connectie perfect is. De Champions League is de volgende stap voor de club. De verwachtingen zijn altijd hoog, maar als dat zo is dan weet je dat je je werk goed doet. Ik ben er 100 procent zeker van dat hij die druk aankan."

Drie jaar samen

In de zomer van 1999 maakte Chivu de overstap naar Ajax, waar hij tot 2003 speelde voordat hij naar AS Roma vertrok. In diezelfde periode debuteerde ook Rafael van der Vaart voor de Amsterdammers, met wie hij van 2000 tot 2003 teamgenoot was. Samen met de voormalig Real Madrid-speler wist hij drie prijzen te winnen, waaronder de Eredivisie.