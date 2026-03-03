NEC en PSV maakten er dinsdagavond een spektakelstuk van jewelste van in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker. De ploeg uit Nijmegen trok met 3-2 aan het langste eind en vierde dat na afloop uitbundig, terwijl bij PSV de teleurstelling groot was en de emoties bij Joey Veerman hoog opliepen.

NEC stelde met het bereiken van de finale zijn plek veilig en dat ontketende een golf van pure blijdschap. Jasper Cillessen, Tjaronn Chery en Dick Schreuder vierden het uitzinnig op het veld, terwijl op de tribune geldschieter Marcel Boekhoorn en Wilco van Schaik elkaar in de armen vielen. Schreuder werd zelfs op de schouders genomen door de selectie, wat op luid gejuich van de harde kern van NEC kon rekenen.

Feestje met ESPN

Ook ESPN-analisten Marciano Vink en Mario Been en verslaggeefster Aletha Leidelmeijer werden even meegesleurd in de Nijmeegse euforie. Enkele spelers stormden richting de hoek waar het ESPN-trio stond opgesteld, waarbij Kodai Sano zelfs de microfoon van tafel pakte alsof het een karaokeavond betrof. Het leverde onvergetelijke taferelen op in De Goffert.

Hevige emoties bij PSV

Aan de andere kant waren er de emoties van het PSV-kamp. Joey Veerman liet tijdens de wedstrijd al zijn frustratie blijken over het optreden van zijn ploeg, maar na het laatste fluitsignaal kwam de ontlading pas echt los. De middenvelder trok woedend richting het uitvak, schold luidkeels en moest zichtbaar vechten tegen zijn emoties. Ook Ismael Saibari zat er volledig doorheen: met zijn shirt over het hoofd verliet hij het veld, de tranen dichterbij dan een glimlach.

'Dat is een kwalijke zaak'

Veerman was ook minuten na afloop nog zichtbaar gefrustreerd over het optreden van PSV. "We laten het veel te veel liggen in de duels, veel te slap. Natuurlijk voetballen we er een paar keer onderuit en winnen we een paar belangrijke duels op het middenveld, maar we laten ze koppen en opendraaien. Het is echt…", zegt Veerman, die hoorbaar op zijn tong bijt.

"In de tweede helft gaan we mee in hun spel en schieten we elke bal in de lucht. Je weet dat je dit kunt verwachten en dat hebben ze goed gedaan", aldus Veerman bij ESPN. Hij deelt zijn felicitatise uit, maar is woest op de mentaliteit van zijn eigen ploeg. "Wij hebben op iedere positie een betere speler, maar NEC heeft gewoon meer gegeven. En dat is een kwalijke zaak."