"Fantastisch, fantastisch, fantastisch." Zelden klonk Johan Derksen zo positief en in een jubelstemming als dinsdagavond bij Vandaag Inside. De bekendste 'bromsnor' van de Nederlandse televisie hoorde live dat 'zijn' cluppie NEC naar de bekerfinale ging ten koste van PSV na een spektakelstuk.

De 77-jarige Derksen is naar eigen zeggen 'al zeventig jaar supporter van NEC' en geniet dan ook volop mee met het succes van de Nijmeegse ploeg, die dinsdagavond met 3-2 won van PSV in de halve finale. "Ik ben in staat om hier morgen (woensdag, red.) in een NEC-shirtje te gaan zitten", zei hij met een knipoog nadat hij de felicitaties kreeg van presentator Wilfred Genee. "Voor de eerste keer moet ik trots zijn op mijn club. Het is echt niet te geloven."

'Die andere keer weet ik niet meer'

Derksen vertelt vervolgens dat NEC al twee bekerfinales gespeeld heeft en allebei verloren heeft. "Een keer was van NAC, met Harry Schellekens (toenmalig keeper NEC, red.) die een bal uit zijn handen liet vallen en Wiel Coerver was toen de trainer. Die andere keer weet ik niet meer." Dat was gek genoeg twee seizoenen geleden nog maar, tegen Feyenoord. Ook toen greep NEC naast de hoofdprijs. Derksen blijkt echter niet helemaal op de hoogte van de bekerhistorie van NEC, want de Nijmeegse ploeg verloor al vijf keer de finale: van Feyenoord (2024), Roda JC (2000), Feyenoord (1994), Ajax (1983) en inderdaad NAC in 1973.

AZ of Telstar

De 125-jarige club staat op 19 april in de finale en daarin wacht de winnaar van AZ - Telstar op woensdagavond.