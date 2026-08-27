FC Twente plaatste zich donderdagavond voor de competitiefase van de Conference League door een heldenrol van Wout Weghorst. De felbekritiseerde spits van de Tukkers kreeg de afgelopen tijd bakken kritiek, maar greep nu de schijnwerpers met een doelpunt en een assist. Na afloop van de glansrijke avond reageert hij vol emotie op de moeilijke weken bij FC Twente. "Je merkt dat het kwetsbaarder is, omdat je fan bent", stelt Weghorst.

FC Twente won uiteindelijk na verlenging met 1-4 van Qarabag FK. Daarmee verzekerden de Tukkers zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. "Ik wil eerst iemand bedanken en dat is God. Hij heeft me de kracht en energie gegeven. Ik voelde dat ik vandaag hulp van boven had. Het is supermooi dat we dit gehaald hebben en dat deze mooie club in Europa speelt", zegt Weghorst voor de camera van ESPN. "Ik ben superblij met mijn doelpunt, maar het is véél belangrijker dat wij Europees spelen. Een groot compliment aan de ploeg."

Gehekelde Weghorst

Daarmee maakte Weghorst zijn tweede doelpunt voor FC Twente, net als eerder tegen Ferencváros. Tóch klinkt er veel kritiek op de boomlange aanvalsleider, omdat er simpelweg te veel misgaat bij hemzelf en het team. "Ik heb best wel mijn weg moeten vinden, omdat dit voor het eerst anders is", erkent Weghorst. "Normaal ben je alleen voetballer, maar nu ben je ook fan. Dan weet je ook dat er verwachtingen bij komen en dat moet ook. Ik voel de verantwoordelijkheid."

"Het was de afgelopen weken absoluut niet goed. En uiteindelijk merk je dat het allemaal ook iets kwetsbaarder is, omdat er veel gevoel bij zit. Ik weet heel goed van mezelf wat ik kan brengen, maar dan is het wel lekker om hier een belangrijk doelpunt te maken. Maar uiteindelijk ben ik vooral blij dat deze mooie club Europa ingaat”, besluit Weghorst.

Conference League-loting

FC Twente begon het Europese seizoen in de voorrondes van de Europa League, maar strandde daarin tegen Ferencváros. Dankzij de zege over twee wedstrijden op Qarabag FK verzekerden de Tukkers zich alsnog van een plek in de competitiefase van de Conference League. Vrijdagmiddag om 13.00 uur vindt de loting plaats.