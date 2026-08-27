De afgelopen weken was er zeer veel te doen rond de omstreden Gianni Infantino en voetbalbond FIFA. De situatie werd zelfs zo erg dat de mondiale voetbalwereld in een tweespalt lag. Inmiddels is de situatie iets bekoeld, maar de KNVB haalt donderdag opnieuw uit. Zij vinden dat het vertrouwen in de bond 'blijvend is beschadigd'.

Het vertrouwen van de KNVB in het leiderschap van de FIFA is "blijvend beschadigd". Dat heeft de nationale voetbalbond laten weten aan het ANP. De KNVB staat achter de stappen die de UEFA heeft gezet om duidelijkheid te krijgen over de werkwijze van de FIFA onder leiding van voorzitter Gianni Infantino. Onder diens leiding werd een commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen gemaakt en later weer ingetrokken.

Wel benadrukt de KNVB dat het goed is dat de FIFA gehoor heeft gegeven aan de oproep van de UEFA, AFC (Azië) en CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika) en de aangesloten bonden om eerdere plannen in te trekken. "Tegelijkertijd steunen we de UEFA in haar streven om duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd. Het vertrouwen in het leiderschap van de FIFA is daarmee niet hersteld en voor ons blijvend beschadigd", aldus de KNVB.

Omstreden rol Infantino

Sinds het afgelopen WK, waar Infantino een hoofdrol opeiste, keerde de publieke opinie in verschillende werelddelen steeds meer tegen de FIFA-baas. Op het mondiale eindtoernooi deed hij al de nodige wenkbrauwen fronzen door zijn opvallende gedrag op de tribune én met president Donald Trump.

Nadat zijn plannen om een deel van het mondiale voetbal te commercialiseren waren de rapen helemaal gaar. Het leidde tot een splitsing in de voetbalwereld, met dus drie continentale bonden die zich tegen hem keerden. Aan de andere kant is de 56-jarige Zwitser in grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten nog ongekend populair. Zij roemen hem juist omdat hij zich inzet voor kleinere landen. Zelf hoopt Infantino nog altijd om komend jaar te worden herkozen voor een derde termijn.

Eerder op donderdag kwam dus al naar buiten dat de Europese bond UEFA stappen overweegt tegen Infatino in de vorm van een motie van wantrouwen. De eerder opgestelde boycot van FIFA-toernooien lijkt daarentegen wel definitief van de baan te zijn.