Het was een memorabel jaar voor doelman Jasper Cillessen (37) bij NEC. De club eindigde in de Eredivisie als nummer drie. De voormalig Oranje-international wilde bij NEC blijven. Maar hij en de leiding kwamen er niet uit, meldt Cillessen. Dus hij vertrekt.

"Vandaag heb ik helaas besloten om mijn contract bij NEC niet met één jaar te verlengen", schreef de keeper op Instagram. "Mijn wens was om voor minimaal twee jaar te tekenen en daarna binnen de club mijn eerste stappen als keeperstrainer te zetten", voegde Cillessen toe. "Helaas zijn we daar samen niet uitgekomen."

Cillessen speelde drie periodes bij NEC. Hij was afgelopen seizoen tweede keus in de Eredivisie en kwam tot drie competitieduels en vijf bekerwedstrijden. Eerder speelde hij bij Ajax, FC Barcelona, Valencia en Las Palmas.

Europa

De doelman vervolgt: "Ondanks dat ik vooraf andere verwachtingen had, kijk ik terug op een mooi jaar. Ik wil iedereen binnen de club, de supporters en alle betrokkenen bedanken voor de steun die ik opnieuw heb mogen ervaren. Bedankt!! En heel veel succes in Europa!!"

Contracten

NEC heeft de aflopende contracten van vier spelers niet verlengd. Het gaat om Eli Dasa, Virgil Misidjan, Jetro Willems en Rijk Janse. Verdediger Dasa (33) speelde een seizoen in Nijmegen en kwam in totaal 26 keer in actie. Middenvelder Misidjan (32) kwam in een jaar tot twintig wedstrijden. Voormalig Oranje-international en verdediger Willems (32) speelde in een jaar tijd negen wedstrijden. Doelman Janse (24) kwam uit de jeugdopleiding en speelde één duel in het eerste elftal.

NEC eindigde als derde in de Eredivisie en verloor de bekerfinale van AZ. Door de derde plaats speelt de club uit Nijmegen deze zomer in de voorrondes van de Champions League.

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