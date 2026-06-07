De keeperswissel van Jasper Cillessen naar Tim Krul geldt nog altijd als een van de meest memorabele WK-momenten van Oranje deze eeuw. 'Andere Tijden Sport' stond zondagavond uitgebreid stil bij dat iconische moment. In de uitzending reageerde Krul, de held van toen, ook op het gedrag van zijn collega.

De bewuste wissel vond plaats tijdens de kwartfinale van het WK 2014 tegen Costa Rica. Vlak voor het einde van de verlenging besloot bondscoach Louis van Gaal om doelman Jasper Cillessen naar de kant te halen en Tim Krul in te brengen voor de strafschoppenserie.

Het was een opvallende zet die perfect uitpakte. Krul probeerde de Costa Ricaanse spelers uit hun concentratie te halen en groeide vervolgens uit tot de grote held door twee strafschoppen te stoppen. Dankzij zijn optreden won Oranje de penaltyserie met 4-3 en plaatste het zich voor de halve finale van het wereldkampioenschap.

Boze reactie

Maar toen Cillessen naar de bank toe liep, trapte hij boos tegen een waterzak aan. De doelman liet duidelijk blijken gefrustreerd te zijn. Met dag gedrag was bondscoach Van Gaal ook allesbehalve blij. Ook Krul zag dat. "Ja, Louis was niet blij met hoe Jasper reageerde op de wissel", zo vertelde de penaltyheld in Andere Tijden Sport.

Toch begreep Krul wel dat zijn collega zo reageerde na de wissel. "Ik vond het wel terecht hoe Jasper teleurgesteld was. Ik had denk ik ook wel zo gereageerd."

De dag erna vond er dan ook een gesprek met de bondscoach en de doelmannen plaats. Van gaal maakte duidelijk dat hij begrip had voor de teleurstelling van Cillessen, maar niet voor het openbare vertoon daarvan. Van Gaal waarschuwde de keeper zelfs dat hij niet meer voor Oranje zou spelen als hij zich nog eens zo respectloos zou gedragen. Cillessen bood daarop zijn excuses aan en de zaak was daarmee afgedaan.

Geen reactie Cillessen

Voor de speciale uitzending van Andere Tijden Sport werd ook geprobeerd om Cillessen te interviewen, maar de huidige NEC-doelman wilde daar niet aan meewerken. Presentatrice Dione de Graaff vermoedt dat het moment mogelijk nog altijd te pijnlijk voor hem is.

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