Ajax en FC Twente wisten zich donderdag te plaatsen voor de Conference League, waardoor de teller qua Europese clubs volgend jaar op zes staat. Dat betekent goed nieuws voor toekomstige punten op de coëfficiëntenranglijst, maar de voorrondes van de Europese toernooien hebben er wel voor gezorgd dat een nieuwe kaper op de kust is gekomen.

De Nederlandse clubs zijn komend seizoen evenredig verdeeld over de drie Europese competities. PSV en Feyenoord spelen in de Champions League en kennen inmiddels hun loting. NEC en AZ staan komend seizoen in de Europa League en FC Twente en Ajax wisten zich donderdagavond te plaatsen voor de Conference League. Voor de toekomstige punten die er te halen vallen voor de coëfficiëntenranglijst is dat goed nieuws. De voorronde heeft echter gezorgd voor minder nieuws.

Turkije

Nederland staat op dit moment achtste op de coëfficiëntenranglijst, maar Turkije is een stuk dichterbij gekomen. Dat komt vooral door Fenerbahçe. Die ploeg wist zich in de voorronde van de Champions League wel te plaatsen voor het miljardenbal ten koste van Olympique Lyon. Iets wat NEC niet lukte. Daardoor krijgt Turkije er een groot aantal punten bij voor de coëfficiëntenranglijst en is het land Nederland genaderd tot 2700 punten.

Vanuit Turkije verloor Besiktas donderdagavond, maar de club wist zich wel te plaatsen voor de Europa League. Trabzonspor faalde in die missie. De Turkse ploeg verloor met 4-0 van Ferencvaros en speelt komend seizoen dus in de Conference League. De vijfde Turkse club in Europa Istanbul Basaksehir werd eerder in de kwalificatieronde van de Conference League al uitgeschakeld door het Finse Inter Turku.

België

Boven Nederland staat op dit moment België op plek nummer 6. De Belgen hadden Club Brugge al als ploeg in de Champions League en Union St.Gillis in de Europa League. Door de voorrondes wist België toch weer nipt uit te lopen op Nederland. Anderlecht plaatste zich met grote cijfers voor de Europa League. Dat geldt niet voor STVV. Zij verloren in de EL-voorronde, waardoor de Conference League nu wacht. In die competitie speelt ook AA Gent komend seizoen.

Balans

Kijkend naar de voorrondes was het voor Nederland dus geen goede ronde voor de coëfficiëntenranglijst. Turkije is dichterbij gekomen en België is uitgelopen. Op dit moment ziet de top 10 van de coëfficiëntenranglijst er dan ook als volgt uit.