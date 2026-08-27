PSV en Feyenoord kennen hun tegenstanders in de Champions League. Donderdag koppelde de loting de twee Nederlandse deelnemers aan hun acht opponenten. Voor beide ploegen zitten er veel Spaanse tegenstanders in. Check hieronder de loting van Feyenoord en PSV in de Champions League. De volgorde moet nog bepaald worden.

Landskampioen PSV en Feyenoord zijn dit jaar de enige twee deelnemers aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Ook NEC had zich daarvoor kunnen plaatsen, maar de ploeg uit Nijmegen verloor in de laatste voorronde over twee duels kansloos van het Noorse FK Bodo/Glimt. NEC zien we daardoor terug in de Europa League. De loting voor die hoofdfase is vrijdag 28 augustus vanaf 13.00 uur.

Tegenstanders uit elke pot

Iedere club lootte tegen twee teams uit iedere pot en dus ook tegen ploegen uit de eigen pot. Van die twee duels is er één wedstrijd thuis en één uit. In totaal speelt ieder team dus acht duels. Clubs uit hetzelfde land kunnen niet tegen elkaar spelen en dus is er sowieso geen wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Dat kan pas in een eventueel later stadium. Ook mochten Liverpool - Real Madrid en Inter - Arsenal niet plaatsvinden.

Een grote ranglijst

Ook was er nog een andere voorwaarde bij de loting. Ieder team mag tegen maximaal twee clubs uit hetzelfde land spelen. Zo speelt niemand bijvoorbeeld tegen alleen maar Engelse en/of Spaanse ploegen, waar er veel van meedoen. Op basis van alle uitslagen wordt één grote ranglijst opgemaakt. De beste acht ploegen gaan rechtstreeks naar de achtste finales. De nummers negen tot en met 24 spelen een tussenronde. De nummers 25 tot en met 36 zijn helemaal uitgeschakeld in Europa en zakken dus ook niet meer af naar bijvoorbeeld de Europa League.

Loting PSV in Champions League

Thuis: Atletico Madrid (Spanje)

Thuis: Club Brugge (België)

Thuis: Shakhtar Donetsk (Oekraïne)

Thuis: Stuttgart (Duitsland)

Uit: Real Madrid (Spanje)

Uit: FC Porto (Portugal)

Uit: Leipzig (Duitsland)

Uit: Viking (Noorwegen)

Loting Feyenoord in Champions League

Thuis: Inter (Italië)

Thuis: FC Porto (Portugal)

Thuis: Leipzig (Duitsland)

Thuis: Como (Italië)

Uit: FC Barcelona (Spanje)

Uit: Real Betis (Spanje)

Uit: Galatasaray (Turkije)

Uit: Viking (Noorwegen)

Feyenoord tegen twee debutanten

Feyenoord treft liefst twee debutanten met Como uit Italië, waar oud-topvoetballer Cesc Fabregas trainer is, en het Noorse Viking. Ook PSV treft Viking in Noorwegen, maar hoeft niet zo ver noordelijk als bij Bodo/Glimt. Ze treffen ook allebei FC Porto, waar voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli aan het roer staat. Voor Lutsharel Geertruida wordt de confrontatie Leipzig - PSV bijzonder, de Eindhovenaren huren hem namelijk van de Duitse topclub.

Precieze speelschema later bekend

De UEFA gaat tot uiterlijk zaterdag puzzelen op het speelschema en komt later met het precieze programma wanneer de clubs tegen elkaar spelen. PSG is de regerend kampioen van de Champions League. De Franse topclub uit Parijs won 'de cup met de grote oren' vorig seizoen voor het tweede jaar op rij. De finale van dit jaar is op 5 juni 2027 in het stadion van Atletico Madrid; het Wanda Metropolitano.

Wanneer worden de wedstrijden gespeeld?