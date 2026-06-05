De Nederlandse sportwereld is opgeschrikt door een intens verdrietig bericht. Hans Jorritsma is na een periode van ziekte donderdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat deelt zijn familie met ANP. Jorritsma werd bekend als hockeyer, hockeybondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal.

Jorritsma speelde als hockeyer 65 interlands en deed mee aan de Olympische Spelen van 1976 in Montreal en het WK van 1978 in Buenos Aires. Tijdens het WK baarde hij opzien door de zilveren medaille tijdens de huldiging niet in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Jorge Videla.

Olympisch kampioen met ander land

Als hockeycoach won Jorritsma met de Nederlandse mannen het EK in 1987 en het WK in 1990. Op de Olympische Spelen van 1988 pakte Oranje brons. Jorritsma behaalde in 1994 nog eens goud als coach op het WK, dit keer met Pakistan. In de finale werd Nederland verslagen.

In 1990 werd Jorritsma benoemd tot Lid van Verdienste van de Nederlandse hockeybond. Zij reageren verdrietig op het overlijden van een hockeyheld. "Bestuur en medewerkers van de KNHB wensen zijn nabestaanden en (sport)vrienden veel sterkte", valt te lezen in een statement.

Rol als teammanager van Nederlands elftal

Na zijn periode in het hockey vertrok Jorritsma naar sportkoepel NOC*NSF, waar hij als technisch adviseur van chef de mission André Bolhuis aan de slag ging. Zijn loopbaan in de sport besloot hij bij de KNVB als teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Van 1996 tot 2017 bekleedde hij die functie. In die periode eindigde Nederland op het WK als tweede (2010), derde (2014) en vierde (1998).

"Ik heb altijd genoten van de elftallen waar ik bij betrokken ben geweest, ongeacht winst of verlies. Alleen winnen maakte de thuiskomst altijd wel iets makkelijker", was een van de uitspraken van Jorritsma, die na de wereldtitel in 1990 door hockeybond KNHB werd benoemd tot lid van verdienste.

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