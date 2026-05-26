Triest nieuws uit de voetbalwereld. Dinsdag werd bekendgemaakt dat de pas 21-jarige Victor Udoh is overleden. De Nigeriaan overleed in zijn thuisland en is vooral bekend door zijn tijd in België, waar hij onder trainer Mark van Bommel debuteerde.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens Het Laatste Nieuws lijkt er sprake van voedselvergiftiging, maar dat wordt verder niet bevestigd. Udoh overleed in Abuja, de hoofdstad van Nigeria. Het nieuws komt hard aan in de voetbalwereld, zeker bij de Belgische club waar hij zijn grootse successen boekte.

Royal Antwerp leeft via sociale media mee met de nabestaanden van de op 21-jarige leeftijd overleden speler, die onder meer samen met Owen Wijndal en Vincent Janssen op het veld stond. "Onze gedachten zijn bij de familie, vrienden en naasten van Victor. Wij wensen hen veel sterkte, steun en warmte toe in deze bijzonder moeilijke periode. Rust in vrede, Victor."

De Nederlandse coach Van Bommel haalde hem in de zomer van 2023 bij de selectie van Antwerp. Een half jaar later volgde op 21 januari 2024 zijn debuut. In totaal zou hij 28 wedstrijden spelen voor de Belgen. Antwerp verkocht hem uiteindelijk aan het Engelse Southampton, maar daar brak hij niet door. Na een paar maanden beproefde hij zijn geluk bij SK Dynamo Ceske Budejovice in Tsjechië.

Ook Southampton laat weten 'diep te zijn getroffen' door het tragische nieuws. "De gedachten van iedereen bij Southampton gaan uit naar de dierbaren van Victor in deze extreem moeilijke tijd."

Zijn laatste wedstrijd speelde de aanvaller op 22 november 2025. Voor het B-team van het Tsjechische SK Dynamo Ceske Budejovice scoorde hij tweemaal.

