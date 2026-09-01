Wesley Hoedt keert terug op de Nederlandse velden. De Nederlandse verdediger maakte maandag bekend dat hij weer aan de slag gaat bij AZ, de club waar hij als jongeling doorbrak. De 32-jarige Hoedt deelde ook nog wat foto's. Daar was zijn nieuwe vriendin meermaals op te zien.

Hoedt brak in 2013 door bij AZ, nadat hij de jeugdopleiding had doorlopen. Het leverde hem een transfer op naar het Italiaanse Lazio, waar hij debuteerde in Oranje. In totaal speelde hij tot nog toe zes interlands. Ook kwam hij uit voor Southampton, Celta de Vigo, Antwerp, RSC Anderlecht, Watford FC en Al-Shabab.

Jarenlange relatie met Emma Heesters

Waar we Hoedt ook van kennen, is van zijn jarenlange relatie met Emma Heesters. Hoedt was sinds 2020 samen met de zangeres en maakte in 2025 bekend dat hij geen relatie meer had met de bekende Heesters, nadat ze eerder in 2023 al even uit elkaar waren. De twee maakten samen een lastige periode door. Bij Heesters werd in 2024 baarmoederhalskanker gediagnosticeerd. In de zomer van 2025 werd ze beter verklaard, maar wel werd duidelijk dat het voor haar niet meer mogelijk is om kinderen te krijgen. Later dat jaar gingen Hoedt en Heesters definitief uit elkaar.

Nu is er dus een nieuwe liefde in het leven van de 32-jarige Hoedt. Op de vele foto's die Hoedt deelt van zijn terugkeer bij AZ, is ook Miriam Manar te zien. Zij is sinds dit jaar de partner van Hoedt. Samen pronken ze onder meer met het shirt van de voetballer en het rugnummer wat hij gaat dragen (29) als speler van de Alkmaarders. Daarnaast plaatst de verdediger ook wat plaatjes waarop hij het clubkanaal van AZ te woord staat, poseert in het shirt van de club en zijn krabbel zet.

Wesley Hoedt maakt naam vriendin openbaar

Het is niet de eerste keer dat Hoedt een foto deelt met Manar. Dat gebeurde eind juli ook, maar toen liet Hoedt nog niet doorschemeren om wie het precies ging. Dat gebeurde nu wel omdat Hoedt zijn nieuwe geliefde tagt in een van de foto's.

Hoedt is, zo bleek in een persbericht van zijn nieuwe club, dolblij met zijn terugkeer. "Ik heb al een heleboel voetbaldromen waargemaakt, maar terugkeren bij AZ was er ook één van. Ik ben superblij dat het nu zover is."