De Nederlandse voetbaltrainer Pieter de Jongh (55) is een ware grootheid in het zuiden van Afrika. Daar krijgt hij keer op keer klussen aangeboden. Maar hij wil ook wel eens aan de bak in Nederland en mikt gelijk op het hoogste niveau.

De Jongh verwierf in 2021 bekendheid in Nederland door een interview in gebrekkig Engels. Dat interview, toen al ongeveer een jaar oud, ging viral op social media. De Jongh was op dat moment in dienst van Platinum FC uit Zimbabwe. Hij noemt zichzelf The Champ.

In de jaren daarna dook The Champ op in talkshows, verscheen er een boek over hem en groeide zijn aantal volgers op Instagram (nu 547.000).

Ronald Koeman

In de radioshow De Perstribune vertelt De Jongh dat hij het wel ziet zitten om samen te werken met Oranje-bondscoach Ronald Koeman. De twee blijken elkaar al te kennen en daardoor kan De Jongh inschatten hoe hun samenwerking zou verlopen. "Ik heb in 2009 een halfjaar bij Koeman stage gelopen", vertelt hij. Destijds was Koeman hoofdtrainer bij AZ.

"Veel geleerd van Ronald. Ik heb veel respect voor Ronald. Hij was natuurlijk een uitstekende speler, een wereldspeler. Als coach doet hij het ook goed. Ronald is heel diplomatiek, heel goed in de media. Weet precies wat hij moet zeggen en wat hij niet kan zeggen. Ik denk echt, dat de combinatie Koeman en De Jongh uitstekend zou zijn. Ik denk dat ik als veldtrainer gewoon meer kwaliteit heb dan hij. Ronald heeft meer kwaliteiten om media te bespelen."

Viraal

Elders in het gesprek stipt De Jongh ook het filmpje aan waarmee zijn bekendheid in Nederland werd aangezwengeld. Hij noemt dat in antwoord op de vraag wat de belangrijkste dag in zijn leven was. Hij weet precies de datum: "17 maart 2021, toen er video van mijzelf van een interview in Kenia in Nederland viraal ging."

De Jongh heeft het ook over de voorbereiding van Afrikaanse teams op een wedstrijd en vindt het mooi dat ze zich terugtrekken in de kleedkamer om te zingen en bidden. Een ander gedenkwaardig moment was toen de president van Zimbabwe hem in 2019 uitnodigde voor een bezoek.