Memphis Depay wordt niet gestraft voor het gebruiken van zijn telefoon op de bank bij Corinthians. Dat heeft het Braziliaanse sporttribunaal besloten. Memphis appte met de Nederlandse dokters op de bank bij Corinthians.

Memphis werd aangeklaagd voor ongeoorloofd gebruik van zijn telefoon tijdens de wedstrijd van zijn Braziliaanse club Corinthians tegen Flamengo (1-1) in maart. Het Braziliaanse sporttribunaal STJD besloot de topscorer aller tijden van Oranje slechts een waarschuwing te geven.

Contact met Nederland

Memphis raakte in aanloop naar de interlands tegen Noorwegen en Ecuador geblesseerd tijdens het duel met Flamengo. Na zijn wissel werd zichtbaar dat hij op de bank zijn telefoon gebruikte. De aanvaller verklaarde later dat hij contact had gezocht met het Nederlands elftal. Het incident werd niet opgenomen in het rapport van de scheidsrechter.

Het sporttribunaal ging mee met de uitleg van de verdediging dat het de wedstrijd niet had beïnvloed. "De sporter maakte zich zorgen over het informeren van de artsen van het Nederlands elftal over de blessure die hij net had opgelopen", aldus de verdediging. "Dat was een belangrijke overweging, gezien de belangrijke verplichtingen die hij daarna met zijn nationale team had."

'Ze moeten gewoon relaxen'

Onlangs sprak Memphis in gesprek met Kick 't Met nog over zijn toekomst als voetballer. Een pensioen zit er nog lang niet in voor de all time topscorer van het Nederlands elftal. "Uiteindelijk als het klaar is en ik mijn voetbalschoenen daadwerkelijk ophang, maar die tijd is er nog niet. Ze moeten gewoon relaxen. Ik heb ze een soort reden gegeven door naar Brazilië te gaan. Ze dachten: 'Hij is klaar'. Nee man. Ik ben net 32, relax man", vertelde een stellige Memphis.

Het is nog wel de vraag of de 32-jarige Memphis die carrière bij Corinthians af gaat maken. De spits heeft nog een contract tot 31 juli van dit jaar, maar er is nog geen compromis gevonden over een verlenging. De clubleiding van Corinthians gaf al wel aan dat de gesprekken lopen en de goede kant op gaan. De hoop is dat Memphis de club trouw blijft.