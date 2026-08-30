De nieuwe deceptie van Feyenoord in eigen huis tegen ADO Den Haag (2-2) komt hard aan bij de spelers van de Rotterdammers. Ze knokten zich nog wel goed terug van een 2-0 achterstand, maar liepen eigenlijk het hele duel achter de feiten aan. Aanvoerder Luciano Valente en verdediger Givairo Read balen flink.

Valente vond dat Feyenoord het puntenverlies tegen ADO Den Haag (2-2) aan zichzelf te wijten had. "Twee schoten van ADO op doel en die hingen gelijk, dan wordt het een moeilijke pot. We riepen het over onszelf af", sprak de middenvelder voor de camera van ESPN.

'Snel geneigd negatief te zijn'

Twee weken geleden wist Feyenoord de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen Go Ahead Eagles ook al niet te winnen: 2-2. "Dat mag ons niet gebeuren in De Kuip, en ook niet daarbuiten trouwens. Dit komt hard aan", aldus Valente, die spreekt van een valse start van het seizoen. "Je wilt alles winnen. Het is niet optimaal. We hebben een goede voorbereiding gedraaid, maar dat het beter moet is duidelijk. We zijn door vorig jaar snel geneigd om negatief te zijn, maar ik denk dat het allemaal goed gaat vallen. We komen stap voor stap bij elkaar."

'Gewoon niet scherp'

Ploeggenoot Read was zondag kritisch op de manier waarop Feyenoord aan de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag begon. "We waren gewoon niet scherp. Ik kan niet precies zeggen waar dat aan lag", sprak de rechtervleugelverdediger in De Kuip.

ADO opende voor rust de score via Nigel Thomas en liep in de tweede helft uit via Sekou Sylla. "Na die 2-0 hebben we gestreden om er nog een puntje uit te halen. Soms waren we te ongeduldig en wilden we te snel vooruit", aldus Read, die aanvallers Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa in het laatste halfuur zag scoren.

'Samenwerking verliep niet goed'

"In de eerste helft verliep de samenwerking tussen Hadj Moussa en mij op rechts niet zo goed, dat ging in de tweede helft beter. Hadj Moussa weet wat hij kan. Ook al gaan zijn acties een paar keer op rij mis, hij blijft het proberen. En heeft dan wel succes."