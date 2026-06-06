De Oranje Leeuwinnen en dan met name Jackie Groenen hebben vrijdag ondervonden dat de nieuwe FIFA-regels bizar kunnen uitpakken. De voetbalbond verplicht spelers die in het veld aan een blessure zijn behandeld, 1 minuut buiten de lijnen te blijven. Eigenlijk is dat dus een straf voor getrapt worden.

De voetbalsters van Oranje hebben directe kwalificatie voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand na een 3-2-nederlaag bij Ierland. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink speelde in het regenachtige en winderige Cork een matige wedstrijd, maar had op basis van de kansenverhouding wel moeten winnen. Drie Ierse mogelijkheden leverden wel allemaal een treffer op.

Jackie Groenen

Na rust was het lang wachten op de eerste kans. Pogingen van de ingevallen Jackie Groenen en Beerensteyn kwamen tekort. Een overtreding op Groenen leverde wel een strafschop op, die Janssen benutte: 1-1. Direct daarna kwam Oranje toch weer op achterstand. Abbie Larkin scoorde uit de tweede doelpoging van de Ieren. Janssen kwam te laat om in te grijpen.

Bij die goal van Larkin zit hem de pijn. Groenen werd op haar rechterenkel getorpedeerd door de Ierse back Aoife Mannion. Groenen had verzorging nodig, waarna ze door de nieuwe regel dus langs de lijn haar tijd moest uitzitten. Ondertussen benutte Dominique Janssen de strafschop en maakte snel daarna Ierland ook een goal - met Groenen nog buiten de lijnen.

Fake

Het doel van de regel is dat voetballers geen pijn of blessure gaan faken. Maar wat nu als de blessure oprecht is? Dan krijgen we dus situaties zoals nu met Groenen: dat de speler met pijn onterecht niet mag meedoen.

Bij ESPN zei Groenen: "Ik probeer heel netjes te blijven, maar, ja... Ik heb hier eerlijk gezegd geen woorden voor", zei ze over de aanslag. "En dat je daarna daarvoor bestraft wordt, eigenlijk. Dat je dan aan de kant moet staan. Dat vind ik eigenlijk...", waarna ze de zin niet afmaakt. "Als je dit tot op de letter wil invoeren, dan is dit hoe het is."

WK-kwalificatie

Met nog één duel te gaan in de WK-kwalificatiepoule is Oranje de koppositie kwijt aan Frankrijk, dat Polen versloeg en nu 2 punten meer heeft. Ook Ierland heeft nu een voorsprong van 1 punt op Oranje.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Brazilië. Oranje kan dat alleen nog worden als het zelf dinsdag thuis wint van Polen en Frankrijk tegen Ierland gelijk eindigt. Anders resteert een kans via de play-offs.

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