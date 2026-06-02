Daniëlle van de Donk heeft een moeilijke tijd achter de rug. De 34-jarige topvoetbalster keerde afgelopen zomer terug naar Londen om nog één keer haar kwaliteiten aan heel Engeland te laten zien, maar dat draaide uit op een teleurstelling. De Oranje Leeuwin vertelt openhartig over haar moeilijke jaar. “Het was de zwaarste periode uit mijn leven”, erkent Van de Donk.

Van de Donk werd onlangs flink verrast met haar oproep voor de Oranje Leeuwinnen. Het boegbeeld van het vrouwenvoetbal kwam dit seizoen slechts tot een handvol wedstrijden, maar bondscoach Arjan Veurink nam haar toch op in de selectie. “Ik had er helemaal geen rekening mee gehouden dat ik dit seizoen nog minuten zou maken en dacht: ik haal het niet meer en neem lekker mijn tijd voor mijn herstel”, vertelt Van de Donk.

‘Ik wilde alleen maar huilen’

De middenvelder van het Engelse London City Lionesses beleefde een bijzonder zwaar jaar. Na een teleurstellend EK volgde ook nog eens een maandenlange knieblessure, waarna ze vervolgens ook nog te maken kreeg met meerdere kleinere kwetsuren. “Het was écht elke keer een flinke mentale tik. De laatste keer was ik samen met mijn vrouw (Ellie Carpenter, red.) toen ik het slechte nieuws hoorde. Ik kon niet meer…”

“Ik wilde alleen maar huilen en had het écht heel zwaar. Ik denk dat het de zwaarste periode van mijn leven is geweest”, deelt ze openhartig. “Elke keer dacht ik weer: we mogen weer. En dan volgt er weer een klap”, vervolgt Van de Donk, die ‘het spelletje’ enorm miste. “Dan moest ik weer lopen en fietsen, terwijl je gewoon tegen die bal aan wil trappen. Het waren kleine blessures, maar tóch moest je elke keer weer apart trainen en opbouwen. Dat wil je niet.”

Van de Donk geeft toe dat ze in de mentaal zware periodes zelfs kort erover nadacht om te stoppen. “Dat gaat wel door je hoofd, hoor”, zegt ze. “Mijn moeder heeft ook wel gezegd: meisje, stop er toch mee. Die vond het zó zielig, maar gelukkig heb ik de knop snel om kunnen zetten. Dan voelde ik me twee dagen zielig en dan gaat het wel weer”, lacht Van de Donk. “Dan heb je je team weer gezien en dat geeft dan ook energie.”

Stip aan de horizon: WK 2027

De 172-voudig international miste sinds het EK van 2013 geen enkel eindtoernooi. Tóch wil ze nog niet vooruitlopen op het WK van 2027 als mogelijk slotstuk van haar loopbaan. “Ik heb tegen mezelf wel gezegd: ik ga niet meer zo ver vooruitkijken. Ik heb zoveel tegenslagen gehad, dus dan moet je jezelf ook beschermen. Ik durf eigenlijk nog niet eens te denken aan het WK in Brazilië, maar natuurlijk hoop ik er wel op.”

Volgens Van de Donk heeft dat vooral met haar fysieke situatie te maken. “Als je nog zo’n seizoen hebt, dan denk ik ook niet dat Arjan (Veurink, red.) mij oproept voor het WK. Ik had het ook wel begrepen als ik voor deze periode niet was opgeroepen, maar ben héél blij dat ik er wel bij zit."

"Ik word nog steeds zo blij als ik op het veld sta”, besluit Van de Donk, die met de Oranje Leeuwinnen voor twee belangrijke duels met Ierland en Polen staat. Bij puntenverlies van Frankrijk kan Nederland zich vrijdag met een zege al verzekeren van directe plaatsing voor het WK.

