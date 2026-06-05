Voor Jackie Groenen breekt een bijzondere zomer aan. De Oranje-international heeft sportief gezien een lastige periode achter de rug, maar privé staat er juist iets heel moois te gebeuren. De 31-jarige middenvelder van Paris Saint-Germain trouwt over enkele weken met haar verloofde Bram. "Ik ben ook wel blij dat ik even niks hoef te regelen", grapt Groenen tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Groenen verloor tijdens de vorige interlandperiode haar basisplaats bij de Oranje Leeuwinnen en kreeg daarna ook nog eens te maken met een hardnekkige scheur in haar hamstring. Daardoor lijkt de routinier voorlopig een stap terug te hebben moeten doen in de pikorde van bondscoach Arjan Veurink. "Ik ga er niet over liegen dat het voor mij wel wennen is", erkent Groenen. "Natuurlijk zit er dus een bepaalde frustratie, maar ik heb altijd de drang om mijzelf te bewijzen. Dat is ook de persoon wie ik ben."

Relativeren

Toch probeert de ervaren international de situatie te relativeren. "Ik weet wat ik kan, wie ik ben en waar ik voor sta. Ik wil altijd alles op honderd procent doen en ‘s avonds denken: ik heb er alles aan gedaan. Ik heb mezelf niet teleurgesteld in deze situatie, dus dan ben ik blij", legt de topvoetbalster van Paris Saint-Germain uit.

"Binnen de omstandigheden doe ik wat er kan en dan kom ik thuis en dan zie je ook de andere kant van het leven. Nee, ik ben geen beledigde vedette", benadrukt Groenen, nadat haar dat werd gevraagd. "Het komt nu over alsof het mij niet interesseert, maar er zijn ook gewoon heel veel andere dingen die me interesseren."

Bruiloft in Frankrijk

Voor Groenen en haar verloofde breekt er een mooie tijd aan. De Oranje Leeuwin verruilt deze zomer het voetbal voor een romantische setting in Frankrijk. Daardoor mist ze wel een deel van het WK voetbal van de mannen. "Dat is één van de leukste dingen van het jaar", doelt Groenen op zo’n eindtoernooi. "Maar ik zit in een hutje, dus weet niet wat ik kan zien. Normaal kijken we als familie alle wedstrijden van Oranje op het plein van Tilburg, maar nu zitten we hoog in de bergen in Frankrijk", verklapt ze.

Ondanks alle drukte rondom de bruiloft geniet Groenen ervan dat ze voorlopig nog volledig met voetbal bezig kan zijn. "Ik kijk daar heel erg uit, maar ik ben ook wel heel erg blij dat ik deze wedstrijden met de Leeuwinnen nog heb kunnen halen. Daar kan ik nu echt nog even van genieten en even lekker voor mezelf bezig zijn. Ik ben ook wel blij dat ik even niks hoef te regelen", grapt ze.

"Ik zei al tegen Bram: ik ga op bed liggen met een boekje en dan zie ik het allemaal wel weer als ik terug ben. Eerst gaat de focus lekker op Oranje. Het is lekker om de bruiloft even los te kunnen laten", besluit Groenen, die eerst nog moet knallen met de Leeuwinnen. Voor de ploeg van Veurink wachten twee belangrijke duels in de jacht op rechtstreekse kwalificatie voor het WK 2027 in Brazilië.

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