Het wachten is voorbij: Ajax, AZ, FC Twente en NEC weten nu hoe hun programma in de Europa en Conference League eruitziet. Wie de tegenstanders zijn, was al bekend na de loting van vrijdag, maar nu is ook het exacte speelschema rond.

Bij de loting kwamen beide clubs uit de Europa League tegenover acht tegenstanders te staan, terwijl Ajax en Twente het in de Conference League tegen zes verschillende tegenstanders opnemen. AZ en NEC komen bijvoorbeeld allebei uit tegen Benfica en Juventus. Nu de UEFA ook de speeldata heeft vastgesteld, is duidelijk wanneer de Nederlandse clubs tegen wie spelen.

Volledig programma AZ

Woensdag 16 september, 21.00 uur: Sunderland - AZ

Donderdag 15 oktober, 18.45 uur: AZ - Hapoel Beer-Sheva

Donderdag 22 oktober, 18.45 uur: Ararat Armenia - AZ

Donderdag 5 november, 21.00 uur: AZ - Juventus

Donderdag 26 november, 21.00 uur: Sparta Praag - AZ

Donderdag 10 december, 18.45 uur: AZ - Sturm Graz

Donderdag 21 januari, 21.00 uur: AZ - Dinamo Zagreb

Donderdag 28 januari, 21.00 uur: Benfica - AZ

Volledig programma NEC

Donderdag 17 september, 21.00 uur: Juventus - NEC

Donderdag 15 oktober, 21.00 uur: NEC - Levski Sofia

Donderdag 22 oktober, 18.45 uur: Dinamo Zagreb - NEC

Donderdag 5 november, 18.45 uur: NEC - Omonia Nicosia

Donderdag 26 november, 21.00 uur: NEC - Stade Rennes

Donderdag 10 december, 18.45 uur: Ararat Armenia - NEC

Donderdag 21 januari, 18.45 uur: NEC - Benfica

Donderdag 28 januari, 21.00 uur: NK Celje - NEC

Volledig programma Ajax

Donderdag 15 oktober, 18.45 uur: Hajduk Split - Ajax

Donderdag 22 oktober, 21.00 uur: Ajax - Atalanta Bergamo

Donderdag 5 november, 18.45 uur: FC Mydtjylland - Ajax

Donderdag 26 november, 18.45 uur: Ajax - FC Thun

Donderdag 10 december, 21.00 uur: Sint-Truiden - Ajax

Donderdag 17 december 21.00 uur: Ajax - Getafe

Volledig programma FC Twente

Donderdag 15 oktober, 21.00 uur: FC Twente - FC Thun

Donderdag 22 oktober, 21.00 uur: Lincoln Red Imps - FC Twente

Donderdag 5 november, 21.00 uur: FC Twente - FC Pafos

Donderdag 26 november, 21.00 uur: SC Freiburg - FC Twente

Donderdag 10 december, 21.00 uur: Aarhus GF - FC Twente

Donderdag 17 december 21.00 uur: FC Twente - Kairat Almaty

Competitiefase

Alle 36 clubs in de Europa League spelen in totaal acht wedstrijden in de competitiefase, terwijl er in de Conference League door iedere club zes duels gespeeld worden. Hierna wordt de balans opgemaakt. De acht ploegen die bovenaan de ranglijst eindigen, plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 krijgen via een tussenronde nog een herkansing om alsnog bij de laatste zestien te komen, terwijl voor de nummers 25 tot en met 36 het Europese avontuur op 27 januari voorbij is.