Het wachten is voorbij: Ajax, AZ, FC Twente en NEC weten nu hoe hun programma in de Europa en Conference League eruitziet. Wie de tegenstanders zijn, was al bekend na de loting van vrijdag, maar nu is ook het exacte speelschema rond.
Bij de loting kwamen beide clubs uit de Europa League tegenover acht tegenstanders te staan, terwijl Ajax en Twente het in de Conference League tegen zes verschillende tegenstanders opnemen. AZ en NEC komen bijvoorbeeld allebei uit tegen Benfica en Juventus. Nu de UEFA ook de speeldata heeft vastgesteld, is duidelijk wanneer de Nederlandse clubs tegen wie spelen.
Volledig programma AZ
Woensdag 16 september, 21.00 uur: Sunderland - AZ
Donderdag 15 oktober, 18.45 uur: AZ - Hapoel Beer-Sheva
Donderdag 22 oktober, 18.45 uur: Ararat Armenia - AZ
Donderdag 5 november, 21.00 uur: AZ - Juventus
Donderdag 26 november, 21.00 uur: Sparta Praag - AZ
Donderdag 10 december, 18.45 uur: AZ - Sturm Graz
Donderdag 21 januari, 21.00 uur: AZ - Dinamo Zagreb
Donderdag 28 januari, 21.00 uur: Benfica - AZ
Volledig programma NEC
Donderdag 17 september, 21.00 uur: Juventus - NEC
Donderdag 15 oktober, 21.00 uur: NEC - Levski Sofia
Donderdag 22 oktober, 18.45 uur: Dinamo Zagreb - NEC
Donderdag 5 november, 18.45 uur: NEC - Omonia Nicosia
Donderdag 26 november, 21.00 uur: NEC - Stade Rennes
Donderdag 10 december, 18.45 uur: Ararat Armenia - NEC
Donderdag 21 januari, 18.45 uur: NEC - Benfica
Donderdag 28 januari, 21.00 uur: NK Celje - NEC
Volledig programma Ajax
Donderdag 15 oktober, 18.45 uur: Hajduk Split - Ajax
Donderdag 22 oktober, 21.00 uur: Ajax - Atalanta Bergamo
Donderdag 5 november, 18.45 uur: FC Mydtjylland - Ajax
Donderdag 26 november, 18.45 uur: Ajax - FC Thun
Donderdag 10 december, 21.00 uur: Sint-Truiden - Ajax
Donderdag 17 december 21.00 uur: Ajax - Getafe
Volledig programma FC Twente
Donderdag 15 oktober, 21.00 uur: FC Twente - FC Thun
Donderdag 22 oktober, 21.00 uur: Lincoln Red Imps - FC Twente
Donderdag 5 november, 21.00 uur: FC Twente - FC Pafos
Donderdag 26 november, 21.00 uur: SC Freiburg - FC Twente
Donderdag 10 december, 21.00 uur: Aarhus GF - FC Twente
Donderdag 17 december 21.00 uur: FC Twente - Kairat Almaty
Competitiefase
Alle 36 clubs in de Europa League spelen in totaal acht wedstrijden in de competitiefase, terwijl er in de Conference League door iedere club zes duels gespeeld worden. Hierna wordt de balans opgemaakt. De acht ploegen die bovenaan de ranglijst eindigen, plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 krijgen via een tussenronde nog een herkansing om alsnog bij de laatste zestien te komen, terwijl voor de nummers 25 tot en met 36 het Europese avontuur op 27 januari voorbij is.