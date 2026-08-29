NEDERLANDS VOETBAL

Programma Europa en Conference League bekend: Ajax begint in Kroatië, NEC gelijk tegen Juventus

Redactie Sportnieuws.nl • 29 augustus 2026 om 20:41 / Update: 14 uur geleden
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Programma Europa en Conference League bekend: Ajax begint in Kroatië, NEC gelijk tegen Juventus
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Ajax in de play-offs van de Conference League. © Getty Images

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Redactie Sportnieuws.nl • 29 augustus 2026 om 20:41 / Update: 14 uur geleden

Het wachten is voorbij: Ajax, AZ, FC Twente en NEC weten nu hoe hun programma in de Europa en Conference League eruitziet. Wie de tegenstanders zijn, was al bekend na de loting van vrijdag, maar nu is ook het exacte speelschema rond.

Bij de loting kwamen beide clubs uit de Europa League tegenover acht tegenstanders te staan, terwijl Ajax en Twente het in de Conference League tegen zes verschillende tegenstanders opnemen. AZ en NEC komen bijvoorbeeld allebei uit tegen Benfica en Juventus. Nu de UEFA ook de speeldata heeft vastgesteld, is duidelijk wanneer de Nederlandse clubs tegen wie spelen.

Volledig programma AZ

  • Woensdag 16 september, 21.00 uur: Sunderland - AZ

  • Donderdag 15 oktober, 18.45 uur: AZ - Hapoel Beer-Sheva

  • Donderdag 22 oktober, 18.45 uur: Ararat Armenia - AZ

  • Donderdag 5 november, 21.00 uur: AZ - Juventus

  • Donderdag 26 november, 21.00 uur: Sparta Praag - AZ

  • Donderdag 10 december, 18.45 uur: AZ - Sturm Graz

  • Donderdag 21 januari, 21.00 uur: AZ - Dinamo Zagreb

  • Donderdag 28 januari, 21.00 uur: Benfica - AZ

Volledig programma NEC

  • Donderdag 17 september, 21.00 uur: Juventus - NEC

  • Donderdag 15 oktober, 21.00 uur: NEC - Levski Sofia

  • Donderdag 22 oktober, 18.45 uur: Dinamo Zagreb - NEC

  • Donderdag 5 november, 18.45 uur: NEC - Omonia Nicosia

  • Donderdag 26 november, 21.00 uur: NEC - Stade Rennes

  • Donderdag 10 december, 18.45 uur: Ararat Armenia - NEC

  • Donderdag 21 januari, 18.45 uur: NEC - Benfica

  • Donderdag 28 januari, 21.00 uur: NK Celje - NEC

Volledig programma Ajax

  • Donderdag 15 oktober, 18.45 uur: Hajduk Split - Ajax

  • Donderdag 22 oktober, 21.00 uur: Ajax - Atalanta Bergamo

  • Donderdag 5 november, 18.45 uur: FC Mydtjylland - Ajax

  • Donderdag 26 november, 18.45 uur: Ajax - FC Thun

  • Donderdag 10 december, 21.00 uur: Sint-Truiden - Ajax

  • Donderdag 17 december 21.00 uur: Ajax - Getafe

Volledig programma FC Twente

  • Donderdag 15 oktober, 21.00 uur: FC Twente - FC Thun

  • Donderdag 22 oktober, 21.00 uur: Lincoln Red Imps - FC Twente

  • Donderdag 5 november, 21.00 uur: FC Twente - FC Pafos

  • Donderdag 26 november, 21.00 uur: SC Freiburg - FC Twente

  • Donderdag 10 december, 21.00 uur: Aarhus GF - FC Twente

  • Donderdag 17 december 21.00 uur: FC Twente - Kairat Almaty

Competitiefase

Alle 36 clubs in de Europa League spelen in totaal acht wedstrijden in de competitiefase, terwijl er in de Conference League door iedere club zes duels gespeeld worden. Hierna wordt de balans opgemaakt. De acht ploegen die bovenaan de ranglijst eindigen, plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 krijgen via een tussenronde nog een herkansing om alsnog bij de laatste zestien te komen, terwijl voor de nummers 25 tot en met 36 het Europese avontuur op 27 januari voorbij is.