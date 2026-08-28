Ajax en FC Twente zijn als laatste aan de beurt om duidelijkheid te krijgen over het Europese avontuur. De twee ploegen staan in de Conference League voor enkele topaffiches. Ajax neemt het op tegen Atalanta en plaaggeest Getafe, terwijl Twente onder andere op bezoek bij Freiburg moet.

Ajax en FC Twente moesten allebei de Conference League bereiken door middel van de voorrondes. De Amsterdammers rekende eerst af met het Servische Vojvodina, won vervolgens van het Ierse Shelbourne en donderdagavond werd het tweeluik met het Zwitserse FC Sion beslecht. Daardoor gaat Ajax vrijdag in de koker voor de Conference League.

FC Twente mocht het eerst proberen in de voorrondes van de Europa League, maar in het eerste tweeluik werd er al verloren van Ferencvaros. Daardoor volgde de Conference League voorrondes. Daar kwam Twente wel doorheen na zeges op Dunajská Streda en donderdagavond op Qarabag.

Officiële loting voor Ajax

Ajax - Atalanta Bergamo

Ajax - Getafe

Ajax - Thun

Midtjylland - Ajax

Sint-Truiden- Ajax

Hajduk Split - Ajax

Vooral de duels met Atalanta en Getafe springen eruit voor Ajax. De Italianen zijn het hoogst geplaatste elftal in de Conference League en dus wacht in eigen huis een lastig duel voor de Amsterdammers. Datzelfde geldt voor de wedstrijd tegen Getafe. Veel Ajax-fans zullen de Europa League-wedstrijd tegen de zeer stugge Spanjaarden nog herinneren in 2020.

Officiële loting voor FC Twente

FC Twente - Pafos

FC Twente - Kairat Almaty

FC Twente - Thun

Freiburg - FC Twente

Lincoln Red Imps - FC Twente

Aarhus - FC Twente

Voor Twente lijkt Freiburg op papier de lastigste opponent. De Duitsers waren vorig jaar nog finalist van de Europa League. Ook Kairat Almaty, de ploeg uit Kazachstan die vorig jaar nog in de Champions League speelde, valt niet te onderschatten. Twente speelt net als Ajax ook nog tegen het Zwitserse Thun.