Inter is voor de 21e keer in de historie kampioen geworden van Italië. Voor de tweede keer is Denzel Dumfries daar een belangrijk onderdeel van geweest. Hoewel hij dit seizoen een poos geblesseerd was, was hij een belangrijke schakel in dit team van kampioenen. Na de gewonnen wedstrijd blikte hij terug op de moeilijke periode die hij had dit seizoen. "Veel ups en downs, maar ik heb mij goed teruggeknokt."

Het seizoen begon voortvarend voor Denzel Dumfries, die onder de nieuwe trainer Christian Chivu gewoon weer alle mogelijke minuten kon maken voor Inter. Maar een zware blessure hield hem een lange tijd langs de kant. In november 2025 raakte hij geblesseerd aan zijn enkel, en dat hield hem tot eind februari zoet.

Blessure Dumfries

In gesprek met Ziggo Sport blikt hij terug op die zware periode. " Het was heel lastig in die periode. In het begin vertelden ze mij dat het niet lang zou duren en dat alles wel meeviel. Als je dan geopereerd moet worden en er maanden uit ligt, dan is dat heel lastig", vertelt hij openhartig. "Het seizoen had veel ups en downs, maar ik heb mij goed teruggeknokt", vertelt hij trots.

Ook verzekert hij de Oranje-fans dat hij helemaal zonder zorgen naar het WK gaat. "Ik voel geen pijn meer, het was zoeken toen ik terugkwam want ik was wel even uit mijn ritme. Dan gaan dingen net even wat anders, maar ik voel me helemaal top. Op sommige momenten was het lastig. Dat hoort erbij, ik heb me er doorheen geslagen en ben blij om terug te zijn", vertelt hij blij.

Feest in Milaan

Hij had maar kort nodig om weer volledig deel uit te maken van het team. Na twee invalbeurten miste hij haast geen minuut meer voor Inter. Daar dankt hij de trainer voor. " Hij gaf ons nieuwe energie na een jaar dat moeilijk was voor ons zonder prijzen. Met de nieuwe staf is het een mooi resultaat. De band is goed met hem, hij steunde mij heel erg tijdens m’n blessure. Hij liet me ook weer snel terugkomen."