FC Volendam is teleurstellend begonnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maar aanvoerder Henk Veerman weigert in paniek te raken. De spits legt aan Sportnieuws.nl uit waarom de start stroef verloopt én blikt terug op de problemen van vorig seizoen. "Er waren gewoon te veel jongens die niet op tijd kwamen en niet wilden trainen", concludeert Veerman.

FC Volendam degradeerde afgelopen seizoen verrassend uit de Eredivisie, maar ook op een niveau lager is de start stroef verlopen met slechts drie punten uit de drie duels. "We moeten heel erg wennen aan elkaar. Het moet allemaal nog op z’n plek vallen met alle nieuwe spelers en de nieuwe staf, dat lijkt mij ook wel logisch", zegt Veerman. "Totdat de transferwindow dicht is, is het gewoon lastig. Als de markt dicht is, dan moet je een ploeg hebben die voor de bovenste plek meespeelt."

"Natuurlijk wil je dat het sneller gaat lopen, maar soms duurt dat gewoon even. Dat heb ik in mijn carrière inmiddels wel vaker meegemaakt. Je kunt er toch niet zoveel aan doen", vervolgt Veerman. De spits kreeg na de nederlaag tegen MVV (1-0) van trainer Erwin van de Looi nog het verwijt dat hij 'te nonchalant' met de situatie omging. "Hij zat hoog in zijn emotie na de vervelende nederlaag. Daarna moest hij er ook wel om lachen. Je kunt nu wel paniek zaaien, maar je kunt er geen reet aan doen. Als ik het nu al ga roepen…"

Volendam gooit het over andere boeg

De afgelopen twee seizoenen stond Rick Kruys voor de groep, maar enkele maanden geleden vertrok hij na 'goed overleg' met de directie van FC Volendam. "Dat kwam voor mij echt wel onverwachts. We hebben één heel erg succesvol jaar gehad en een jaar waarin het allemaal net verkeerd viel", vertelt Veerman.

Achteraf zag de 35-jarige spits wel in dat er iets moest veranderen. "Met de nieuwe staf is het een stuk serieuzer dan de afgelopen twee jaar en dat was ook wel nodig. Het was allemaal wel heel vrijblijvend, terwijl Erwin (van de Looi, red.) en zijn assistenten er flink met de zweep bovenop zitten. Rick is een geweldige coach, maar die had wel een andere aanpak. Ik hou wel van de duidelijkheid die er nu is."

Volgens Veerman lag de ontstane situatie echter vooral aan de samenstelling van de spelersgroep. "Er waren gewoon te veel jongens die niet op tijd kwamen en niet wilden trainen. Zij namen gewoon een loopje met iedereen", legt hij uit. "Dan kun je als trainer twee dingen doen: proberen alle koppen bij elkaar te houden of ertegenin gaan. Ik denk dat Rick vooral dat eerste heeft willen doen. Nu is dat veel minder, maar dat komt ook omdat het voor een nieuwe staf ook makkelijker is."

Rust terug in Volendam

Het besluit om afscheid te nemen van Kruys kon rekenen op steun van de fanatieke achterban. De harde kern nam zelfs persoonlijk contact op met de inmiddels vertrokken trainer om duidelijk te maken dat het vertrouwen verdwenen was. "Vorig jaar ging hij nog op de schouders en nu vroegen we om zijn ontslag. Ik snap dat dit heel hard overkomt, maar dit zijn eenmaal de wetten van de voetballerij”, zei Henk de Boer destijds namens de fanatieke aanhang tegen NH Nieuws.

Volgens Veerman is de rust inmiddels teruggekeerd in Volendam. "Het is nu lekker rustig", zegt de aanvoerder, die beseft dat de resultaten snel beter moeten worden. "Volendammers houden altijd wel van kritiek geven als het misgaat, maar dat is ook helemaal niet erg. Als het goed gaat, dan ben je namelijk ook de held. Dat is de charme van Volendam. Ik spreek met veel mensen in het dorp en die weten écht wel dat het allemaal niet zo makkelijk is", besluit Veerman. Vrijdagavond wacht de clash met FC Dordrecht.