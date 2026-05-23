Willem II heeft zaterdag een weg gevonden van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie. Daartoe werd Volendam na een tweeluik plus strafschoppen verslagen. Verliezende trainer Rick Kruys was bereid om na de flinke domper deze site te woord te staan. "Ik ben verantwoordelijk."

Willem II, de ploeg van trainer John Stegeman, won de finale van de play-offs om promotie/degradatie na strafschoppen van FC Volendam. De stand na verlenging was 2-1 voor de Tilburgers. FC Volendam, dat woensdag het eerste duel in Tilburg met 2-1 had gewonnen, degradeert daardoor na een jaar weer van het hoogste niveau.

Rick Kruys

Rick Kruys zei: "Ik ben verantwoordelijk als het goed gaat. En als het niet goed gaat, dan is dat ook zo. Ik kan er alleen nu niet de vinger achter krijgen hoe dit zo gekomen is. Ik snap het niet zo goed, eerlijk gezegd. Ze komen twee keer voor de goal en die tweede goal is helemaal vreemd. Dan voel je dat er een soort deken over het stadion krijgt. Dan komen we wel weer in de wedstrijd, dan gaat het publiek er achter staan... Om terug te komen op je vraag, natuurlijk verwijt ik het mezelf."

Scheidsrechter

Kruys stipt aan dat Volendam bij zijn vorige wedstrijden wel sterk begon. Ditmaal stond Willem II na een kwartiertje al voor met 2-0. Aan het optreden van de scheidsrechter wilde hij niet veel woorden vuil maken, al liet hij blijken er niet heel tevreden over te zijn.

In de verlenging bleef Volendam oppermachtig. Robert Mühren leek zichzelf met de 2-2 een mooi einde van zijn carrière te bezorgen, maar op aanraden van de videoscheidsrechter werd de treffer afgekeurd door een eerdere overtreding.

Pijn

De gevolgen zijn groot voor de Noord-Hollandse club. "Een aantal plannen die we hadden met Eredivisie-spelers, die gaan niet doo", legt de trainer uit. Aan vakantie wil hij niet denken: "Nu ga ik ook door een diepe pijn heen. Dat zal ik ook moeten verwerken. Hopelijk kom ik daar snel uit."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover