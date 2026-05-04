Mounir El Allouchi is getroffen door een persoonlijk drama. Het dochtertje van de Willem II-speler en zijn vrouw overleed vorige week plotseling. De 31-jarige middenvelder deelde het nieuws op sociale media en dat sloeg in als een bom, ook bij de club zelf. Waar het zou moeten gaan over voetbal en de play-offs om promotie naar de Eredivisie, is Willem II in diepe rouw.

Willem II-trainer John Stegeman stond maandagmiddag stil bij het hartverscheurende bericht dat zijn speler vorige week deelde. Vlak voor de nacompetitiewedstrijd tegen RKC nam de trainer het op zich om te reageren om het tragische verlies.

'Keihard aangekomen'

"Verschrikkelijk”, zei een zichtbaar geëmotioneerde Stegeman tegen het Brabants Dagblad. "Het nieuws is keihard aangekomen in de groep, in de hele club. Het heeft heel veel impact. Mounir is één van ons. Ik heb dagelijks contact met hem, hij gaat er sterk mee om. Diep respect. Hij wil de ploeg dolgraag helpen waar mogelijk, hij wil dat we ons met z’n allen focussen op RKC. Dus dat gaan we ook doen. Maar dit plaatst alles wel enorm in perspectief.”

'Hij heeft uiteraard alle vrijheid'

El Allouchi krijgt vanzelfsprekend alle ruimte van de Tilburgse club om het verlies van zijn dochtertje te verwerken. Stegeman wil er vooral voor de 31-jarige middenvelder zijn in deze zware tijd. "We kunnen maar één ding doen met elkaar, en dat is hem en zijn naasten zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. We zijn er voor Mounir en zijn familie. Hij heeft uiteraard alle vrijheid om te gaan en staan waar hij wil, zo lang als het nodig is. We bekijken per dag hoe het met hem is.”

Nacompetitie Keuken Kampioen Divisie

Dinsdag is het heenduel in de kwartfinale van de nacompetitie tussen RKC en Willem II. Komend weekend is de return in Tilburg. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finale tegen de winnaar van het tweeluik tussen Almere City en De Graafschap. De winnaar dáár weer van neemt het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie voor een plek op het hoogste niveau. Nu is dat virtueel FC Volendam, met nog twee duels te gaan.