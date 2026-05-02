In de Eredivisie zijn er nog drie speelrondes te gaan, maar toch zijn de play-offs om promotie en degradatie al van start. De eerste afvallers zijn al bekend: Roda JC en FC Den Bosch spelen volgend jaar opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie. Bekijk hier het volledige programma en de eerste uitslagen.

De strijd om handhaving bereikt in de Eredivisie de komende weken een kookpunt, maar het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie zit er al op. ADO Den Haag en SC Cambuur promoveren als nummers 1 en 2 direct naar de Eredivisie. In de Eredivisie is al duidelijk dat Heracles Almelo gaat degraderen. De tweede directe degradant is nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat het NAC Breda gaat worden.

In de play-offs strijden zeven teams om het laatste plekje in de Eredivisie. Zes deelnemers zijn al bekend, want dat zijn de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Willem II, De Graafschap, Almere City, RKC Waalwijk, Roda JC en FC Den Bosch hebben zich via die manier geplaatst. De laatste ploeg die meedoet is de nummer 16 van de Eredivisie.

Voordeel voor club uit Eredivisie

De nacompetitie heeft sinds dit seizoen een nieuwe opzet en daardoor heeft de club uit de Eredivisie een groot voordeel. Dat team stroomt namelijk pas in de finale in en dus kan die competitie nog drie weken doorgaan. Op dit moment is Telstar de nummer 16 in de Eredivisie, maar ook PEC Zwolle, Excelsior, FC Volendam en NAC kunnen nog op die plek belanden.

De nummers 3 (Willem II) en 4 (De Graafschap) uit de KKD hebben ook een voordeel, maar dat is wat minder groot. Zij mogen de eerste ronde overslaan en doen vanaf de kwartfinales mee. De andere ploegen moeten alle vier de rondes zien te overleven.

Eerste afvallers bekend

Voor Almere City, RKC Waalwijk, Roda JC en FC Den Bosch is het avontuur deze week begonnen. De ploeg uit Flevoland begon in en tegen Den Bosch met een comeback van jewelste (3-2). Roda JC hield RKC in de heenwedstrijd in de slotfase op 1-1. De return in Waalwijk werd een heuse nacompetitie-kraker. RKC kwam in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd op 1-1 via een assist van de afzwaaiende cultspits Michiel Kramer. Na strafschoppen won de thuisploeg met 3-1.

Een dag later ging Almere City verder na een 3-0 overwinning op Den Bosch, waarvoor het doek valt. De wedstrijden in de volgende drie rondes gaan eveneens over twee wedstrijden.

Programma en uitslagen play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde (28/29 april): 1/2 mei

Wedstrijd A: Roda JC - RKC Waalwijk 2-2 over twee wedstrijden (RKC won met 3-1 na strafschoppen)

Wedstrijd B: FC Den Bosch - Almere City 2-6

Kwartfinales (5/6 mei en 9 mei)

Wedstrijd C: RKC - Willem II

Wedstrijd D: Almere City - De Graafschap



Halve finales (13 en 16 mei)

Wedstrijd E: Winnaar C - Winnaar D



Finale (20 en 23 mei)

Winnaar E - nummer 16 Eredivisie (virtueel Telstar)