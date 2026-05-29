Vivianne Miedema kende een bewogen periode. De voetbalster van Manchester City kwam een tijd lang niet in actie omdat het slecht ging met haar moeder. Tussendoor werd haar club kampioen. De 29-jarige aanvalster staat voor een bijzonder moment, ze kan haar rentree maken.

Miedema kwam voor het laatst in actie eind maar in de stadsderby met Manchester United. Vervolgens raakte ze geblesseerd. Daarna holde de situatie van haar moeder die kampt met lymfeklierkanker hard achteruit. Ze lag zelfs een tijdje in coma. Dus besloot Miedema een stap terug te doen. "Wonder boven wonder werd ze weer wakker", deelde Miedema begin mei op Instagram.

In een openhartig interview met het Algemeen Dagblad blikte Miedema terug op de roerige tijd. "Het zijn heel rare weken geweest. Mijn moeder is dinsdag 58 jaar geworden. Dat hadden we vier of vijf weken geleden misschien niet meer gedacht", vertelde ze.

Terugkeer Vivianne Miedema

Miedema miste het kampioenschap met Manchester City, al zat ze met haar gedachten bij haar moeder. "Het was echt een reality check van het leven. Het ene moment is alles leuk en prima, en ineens kan het leven zomaar voorbij zijn. Als je je moeder zo ziet liggen, doet dat mentaal ook veel met je. Het is erg zwaar geweest", erkende ze.

In datzelfde interview vertelde Miedema te hopen op minuten tijdens de FA Cup-finale tegen Brighton op Wembley in Londen. Die kans is er, omdat ze is opgenomen in de selectie van Manchester City voor de eindstrijd van zondag.

"Ze heeft dit jaar laten zien wat een geweldige speelster ze is. Ze heeft een enorme impact gehad op het succes van het team. Dus ik ben heel blij dat ze terug is", aldus Andrée Jeglertz, trainer van Manchester City, op een persconferentie.

Oranje Leeuwinnen

Miedema maakt overigens geen deel uit van de selectie van Oranje voor de twee komende WK-kwalificatieduels met Ierland (5 juni) en Polen (9 juni). De Leeuwinnen kunnen plaatsing voor het wereldkampioenschap in Brazilië van 2027 veiligstellen.

