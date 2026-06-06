De Oranje Leeuwinnen voelden vrijdagavond niet alleen de pijn van een late tegengoal waardoor plaatsing voor het WK plots héél ver weg is, maar ook van een veelbesproken nieuwe voetbalregel. Jackie Groenen stond na afloop vol ongeloof voor de camera en daar kan oud-toparbiter Mario van der Ende zich helemaal in vinden. Hij spreekt zich tegenover Sportnieuws.nl uit over de 'vreemde regel van de FIFA'.

Groenen werd halverwege de tweede helft keihard onderuit gehaald in het strafschopgebied door Aoife Mannion. Nederland kreeg een penalty, maar daar bleef het niet bij. Omdat de Ierse verdediger géén kaart kreeg voor haar tackle, moest Groenen volgens de nieuwe regels vervolgens één minuut langs de kant blijven na haar blessurebehandeling. Ierland profiteerde vrijwel direct van de man-meersituatie en sloeg toe. Tot ongeloof van velen.

Onbegrip over nieuwe regel

Bij ESPN kon Groenen haar frustratie niet verbergen. "Ik probeer heel netjes te blijven, maar, ja... Ik heb hier eerlijk gezegd geen woorden voor. En dat je daarna daarvoor bestraft wordt, eigenlijk, dat je dan aan de kant moet staan. Dat vind ik eigenlijk...", waarna ze haar zin niet afmaakte. "Als je dit tot op de letter wil invoeren, dan is dit hoe het is."

Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende begrijpt er op zijn beurt helemaal niets van. Hij noemt de regel, die óók op het WK voetbal voor veel problemen kan gaan zorgen, zelfs compleet onlogisch. "Het is natuurlijk héél vreemd dat je een minuut naar de kant moet, terwijl er een overtreding op jou gemaakt wordt", opent Van der Ende in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Dat slaat nergens op'

De voormalig topscheidsrechter, die onder meer actief was op twee WK’s en ooit de halve finale van de Champions League floot, snapt er simpelweg weinig van. "Ik snap best dat ze een gele en rode kaart aanhouden, maar je kunt je ook met een onschuldig contactmoment dusdanig blesseren dat je een blessurebehandeling nodig hebt. Dan kan het toch niet zo zijn dat je een minuut moet wachten? Dat slaat nergens op."

Dat Nederland vervolgens direct de rekening gepresenteerd kreeg, maakt het volgens Van der Ende nog wranger. "Dat is een buitenproportionele straf. Jij wordt gestraft, terwijl je tegenstander een overtreding maakt. Laat ze die regel maar terugdraaien, want dit slaat helemaal nergens op", besluit de oud-arbiter.

WK-plaatsing in gevaar

Door de pijnlijke nederlaag tegen Ierland (3-2) heeft Nederland kwalificatie niet langer volledig in eigen hand. De Oranje Leeuwinnen begonnen de interlandperiode nog als koploper van de poule, maar zijn inmiddels teruggevallen naar de derde plaats. Frankrijk gaat aan kop met twee punten meer, terwijl ook Ierland één punt boven Nederland staat.

De ploeg van Arjan Veurink is nu afhankelijk van het resultaat bij Frankrijk-Ierland, dinsdagavond om 21.00 uur. Nederland moet zelf winnen van Polen én hopen op een gelijkspel in Frankrijk. Alleen in dat scenario plaatsen de Leeuwinnen zich rechtstreeks voor het WK van 2027 in Brazilië. Wint Frankrijk of Ierland, dan moet Oranje via de play-offs een ticket voor het eindtoernooi zien af te dwingen.

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