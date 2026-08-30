Het gehalte Koeman was zondag in Velsen-Zuid bijzonder hoog. Niet alleen stond doelman Ronald Koeman jr. onder de lat bij Telstar tegen Ajax, op de tribune van het BUKO Stadion zaten namelijk nog twee mensen met zijn achternaam. Voor vader Ronald was het zijn eerste publieke optreden sinds hij het bondscoachschap van Oranje liet vallen na het WK voetbal.

Voetbalicoon Ronald Koeman stapte na het mislukte WK voetbal met het Nederlands elftal zelf op als bondscoach. Vlak erna werd hij herenigd met zijn zieke vrouw Bartina en vond hij dat er belangrijkere zaken in het leven waren dan voetbal. Hij verdween een paar maanden uit de publiciteit, maar dook zondag weer op.

Hij was aandachtig toeschouwer bij Telstar - Ajax, waar zijn zoon op doel stond en waar zijn oude club met 4-0 won. Dat deed Koeman niet alleen, want hij had dochter Debbie meegenomen. Ze haalden het eindsignaal van scheidsrechter Dennis Higler niet, want ze vertrokken vlak nadat Marcos Leonardo de 4-0 had gemaakt.

Vervanger bij Oranje

Ondanks dat Koeman fysiek een tijdje uit de voetbalwereld was verdwenen, dook zijn naam met enige regelmaat op. De KNVB moest na zijn vertrek bij Oranje op zoek naar een vervanger als bondscoach. Belangrijk was volgens directeur topvoetbal Nigel de Jong dat de nieuwe coach het helemaal anders zou aanpakken met Oranje.

Het werd uiteindelijk Xavi Hernandez, toevalligerwijs de opvolger van Koeman toen hij ontslagen werd bij FC Barcelona. De Spanjaard kwam uit de koker in Zeist rollen toen namen als Arne Slot, Pep Guardiola, Erik ten Hag en Michael Reiziger het om uiteenlopende redenen niet werden. Koeman zelf had er niks meer mee van doen en heeft nu tijd voor belangrijke zaken, zoals zijn gezin aandacht geven.

Blunders van zoon

Hij zag tot zijn ontsteltenis dat zoonlief Koeman Junior tot twee keer toe in de fout ging en zo debet was aan de dikke nederlaag van zijn ploeg Telstar tegen Ajax. Het publiek uit Amsterdam spotte met de achtenaam Koeman, door cynisch te roepen dat hij 'in Oranje' moet.