Ronald Koeman jr. pakte zondag de negatieve hoofdrol bij Telstar - Ajax. De welbekende doelman van de thuisclub haalde de hoon van de Ajax-fans op z'n hals toen hij bij de derde én vierde treffer opzichtig in de fout ging. En dat ook nog onder toeziend oog van zijn nog bekendere vader.

Ajax kwam in de eerste helft nauwelijks tot kansen, maar kwam door een treffer van Davy Klaassen uit een hoekschop wel op voorsprong. In de tweede helft beslisten de Amsterdammers de wedstrijd via Steven Berghuis, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo. Vooral bij de laatste twee goals oogde Koeman jr. nogal ongelukkig en dat terwijl zijn vader vanaf de tribune zag hoe zijn zoon tweemaal in de fout ging.

Ketser van Koeman Jr.

Bij de derde treffer van Arokodare ging Ronald Koeman jr. niet vrijuit. De zoon van voormalig bondscoach Ronald Koeman schatte het zwabberschot van de Nigeriaan verkeerd in, waardoor de bal achter hem in het net eindigde: 0-3. Het zorgde voor gelach bij de honderden Ajax-supporters achter hem. "Koeman in Oranje", werd kortstondig, maar luidkeels en cynisch gezongen door de meegereisde Ajacieden.

De ketser liet Koeman jr. zichtbaar aangeslagen achter. Minutenlang leek de doelman zichzelf het tegendoelpunt te verwijten en meermaals krabde hij zich achter zijn oren. In de 78e minuut ging het opnieuw mis: hij kon een schot niet goed verwerken, waarna de bal voor de voeten van Marcos Leonardo belandde, die de 0-4 binnenschoot. Het was overigens niet de eerste keer dat Koeman jr. het mikpunt werd van het publiek van de tegenstander. In mei 2026 liepen de emoties zelfs nog veel hoger op.

Beladen degradatiekraker

Koeman jr. besliste de beladen degradatiekraker tegen FC Volendam door in de 89e minuut een strafschop te benutten (1-2). Omdat hij zijn doelpunt vervolgens uitbundig vierde recht voor het vak van de Volendam-aanhang, werd hij door de woedende thuisfans getrakteerd op massale en verwerpelijke spreekkoren. "Ik werd zelfs met de dood bedreigd. Het gaat gewoon nergens over", zei Koeman Jr. destijds.