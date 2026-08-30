Ajax heeft eindelijk een langverwachte versterking gevonden voor de nummer zes-positie in Sofyan Amrabat, maar dat zorgt op dezelfde dag alweer voor gevolgen elders in de selectie, zo melden verschillende media. Zowel Youri Regeer, de eerdere bezetter van die plek, als Maher Carrizo, een tegenvallende vleugelaanvaller, staat op het punt om de club tijdelijk te verlaten.

Amrabat kwam transfervrij over van Fenerbahçe, nadat beide partijen zaterdag zijn doorlopende contract ontbonden. Daarmee vond Ajax eindelijk de opvolger van Jordan Henderson waar de club al een jaar naar op zoek was. De Marokkaanse international moet voor de broodnodige balans en rust op het middenveld gaan zorgen, een rol waar Regeer het afgelopen jaar niet structureel in slaagde.

Regeer na golf van kritiek naar de uitgang

Regeer, de middenvelder die eerder deze maand nog door eigen fans werd weggepest van Instagram op zijn verjaardag, staat mede door de komst van Amrabat op het punt om op huurbasis over te stappen naar Werder Bremen. Fans wensten hem destijds onder meer een contractverbreking toe als verjaardagscadeau. De Duitse club krijgt bij de huurdeal ook een optie tot koop, en de deal moet de komende dagen worden afgerond.

Concurrentie op de vleugel

Naast Regeer staat ook Carrizo op het punt om Ajax te verlaten. De Argentijnse aanvaller, die afgelopen winter voor ongeveer zes miljoen euro werd overgenomen van Vélez Sarsfield, gaat voor een jaar naar FC Kopenhagen. In tegenstelling tot de deal met Regeer bevat deze verhuur geen koopoptie, wat volgens ingewijden duidt op vertrouwen bij Ajax dat Carrizo alsnog kan doorbreken.

Carrizo kon in Amsterdam nog niet overtuigen als vleugelspits en moest Steven Berghuis voor zich dulden. Met de komst van Viktor Tsygankov, die Ajax vorige week voor maximaal 4,5 miljoen euro binnenhaalde, werd de concurrentiepositie van de Argentijn er niet beter op.

Telstar - Ajax

Ondertussen wacht de Ajax-selectie vanmiddag om 16.45 uur een uitwedstrijd op bezoek bij Telstar. Het is de eerste competitiewedstrijd sinds de return tegen FC Sion afgelopen donderdag, waarmee Ajax zich plaatste voor de competitiefase van de Conference League.