Ajax heeft al lange tijd te maken met een groot zwaktepunt: de nummer zes-positie. Lang zocht de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff naar een speler die volledig aan zijn plaatje voldoet. Die heeft hij inmiddels gevonden: Ajax heeft overeenstemming bereikt met Sofyan Amrabat.

Sinds het vertrek van Jordan Henderson uit Amsterdam heeft Ajax eigenlijk al tijdenlang geen behendige verdedigende middenvelder meer. Dit seizoen lag die druk op de schouders van Youri Regeer, maar hij bezweek zo ongeveer onder de druk. Het leidde tot zeer veel kritiek van fans, waarna Regeer zelfs zijn sociale media uitzette. Er moest en zou dus een nieuwe nummer zes moeten komen. Afgelopen donderdag oogde Youri Baas nog verrassend sterk als gelegenheids nummer zes.

Gewenste versterking

Diverse namen passeerden de afgelopen tijd de revue. De meest opvallende was nog wel die van de omstreden Malinees Yves Bissouma, die in zijn tijd bij Tottenham Hotspur meermaals werd opgepakt voor lachgasgebruik. Gelukkig hoeft Ajax zich geen zorgen te maken dat er nog een 'enfant terrible' is binnengehaald.

Ajax heeft zich in plaats daarvan versterkt met Sofyan Amrabat. De verdedigende middenvelder tekende in Amsterdam een overeenkomst die per direct is ingegaan en een looptijd heeft tot en met 30 juni 2028. De Marokkaans international komt transfervrij naar Amsterdam, nadat hij zaterdag met zijn vorige werkgever Fenerbahçe overeenstemming had bereikt over de ontbinding van zijn nog lopende contract. Hij zal voor de broodnodige balans en rust moeten zorgen op het middenveld van de hoofdstedelijke club.

Oud-Feyenoorder als nieuwe zes

Amrabat (Huizen, 21 augustus 1996) begon zijn loopbaan bij FC Utrecht en kwam later in Nederland nog uit voor Feyenoord, voordat hij naar het buitenland vertrok. Daar speelde hij respectievelijk voor Club Brugge (België), Hellas Verona (Italië), Fiorentina (Italië), Manchester United (Engeland) en Fenerbahçe (Turkije). Het afgelopen seizoen kwam hij in Spanje uit voor Real Betis. De dertigjarige international was recent voor de derde keer actief op een WK met de nationale ploeg van Marokko.

Technisch directeur Jordi Cruijff reageert verheugd op de komst van de routinier. "Wij zijn zeer tevreden dat we Sofyan hebben kunnen vastleggen. Hij is fysiek sterk, heeft veel voetballend vermogen en brengt ruime internationale ervaring mee. Daarnaast kent hij de Nederlandse competitie goed, waardoor wij verwachten dat hij zich snel zal aanpassen. Met hem halen we precies het profiel binnen dat wij voor ogen hadden."

Derde transfervrije routinier

Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier die zijn loopbaan vervolgt bij Ajax. De jongere broer van oud-PSV'er Nordin Amrabat speelde na zijn vertrek uit Nederland, waar hij voor FC Utrecht en Feyenoord speelde, voor Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United, Real Betis en dus Fenerbahçe. Met Marokko won hij bovendien al eens de Afrika Cup en ook bij het afgelopen WK was hij van de partij.